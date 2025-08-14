聽新聞
世運會／開賽就成功卡位 劉懿萱摘下中華隊單日第3面銀牌
世運會我國競速溜冰代表隊今天在郭立陽、趙祖政各拿下一面銀牌後，晚間的女子500＋D公尺爭先賽，我國好手劉懿萱最終以44秒251的成績再度奪下銀牌，也是我國代表團今天的第3面、本屆賽事第4面銀牌。
今天舉行的500＋D公尺賽事我國派出上午就在男子200公尺計時賽奪下銀牌的郭立陽以及女子選手劉懿萱參賽，其中郭立陽在男子組準決賽以42秒949居分組第3名，無緣晉級決賽。
至於女子組劉懿萱則是在準決賽滑出44秒997，以分組第二名晉級到決賽後，決賽則是與哥倫比亞、比利時和智利選手同場競速，儘管被分在最外道，但劉懿萱在起跑後就成功卡住第二位，最終她也以44秒251秒，僅比奪金的比利時選手多出0.02秒的差距拿下銀牌，也是我國今天進帳的第3面銀牌。
