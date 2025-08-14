快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

世運會／中段突圍成功 趙祖政男子5000公尺積分賽奪銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
趙祖政在男子5000公尺積分賽中奪下銀牌。圖／中華奧會提供
趙祖政在男子5000公尺積分賽中奪下銀牌。圖／中華奧會提供

世運會我國競速溜冰代表隊今天上午由郭立陽在場地賽男子200公尺計時賽搶下一面銀牌後，傍晚展開的5000公尺積分賽，其中趙祖政靠著在中段突圍成功的表現，以16分積分進帳一面銀牌，為競速溜冰代表隊單日拿下第二面獎牌。 

身為我國世運會獎牌庫的競速溜冰代表隊，上屆共拿下2銀、3銅的代表團最多5面獎牌，不過本屆賽事在公路賽衝擊頒獎台失利後，今天登場的場地賽就由郭立陽率先在男子200公尺計時賽搶下一面銀牌。

至於日前在公路賽與獎牌擦身而過的張宥心與趙祖政，今天也接續在場地賽5000公尺積分賽登場，其中日前在公路賽1萬公尺積分賽拿下第4名的張宥心，最終拿下2分積分，以第7名成績作收。

而趙祖政在男子組賽事前段雖然一度未能搶下分數，在賽事來到中段後與巴拉圭選手歐提茲（Julio Cesar Mirena Ortiz）脫離主集團行程領先集團，最終他也以16分積分順利拿下銀牌，也是競速滑輪隊的第二面獎牌。

張宥心 世運會 歐提茲

延伸閱讀

世運會／助競速滑輪隊獎牌開胡 郭立陽放鬆心情續拚牌

世運會／競速滑輪首牌出爐 郭立陽200公尺計時賽摘銀

世運會／競速溜冰1萬5000公尺淘汰賽 趙祖正第6名作收

世運會／成都跌倒過 張煥宜散打奪銅甜蜜復仇

相關新聞

世運會／開賽就成功卡位 劉懿萱摘下中華隊單日第3面銀牌

世運會我國競速溜冰代表隊今天在郭立陽、趙祖政各拿下一面銀牌後，晚間的女子500＋D公尺爭先賽，我國好手劉懿萱最終以44秒...

世運會／中段突圍成功 趙祖政男子5000公尺積分賽奪銀

世運會我國競速溜冰代表隊今天上午由郭立陽在場地賽男子200公尺計時賽搶下一面銀牌後，傍晚展開的5000公尺積分賽，其中趙...

田徑／東華田徑獎學金頒獎典禮 教練及選手19人獲獎

邁入第16屆的東華田徑獎學金頒獎典禮今天在台北君悅酒店進行，今年有19位傑出得主，包括破全國紀錄選手6位、學生組選手9位...

世運會／助競速滑輪隊獎牌開胡 郭立陽放鬆心情續拚牌

成都世運會我國競速滑輪隊今天在場地賽男子200公尺雙人計時賽決賽中，由郭立陽滑出17秒305成績，為中華代表團添得一面銀...

美網／手握女單7大滿貫冠軍 45歲大威廉絲持外卡參戰

美國女子網球名將、45歲的大威廉絲(Venus Williams) 13日獲得外卡邀請，參加今年在紐約法拉盛球場舉辦的美...

足球／亞洲血緣歸化風氣 弱旅印度都跟上了！

打不贏就加入，提升足球戰力的捷徑：血緣歸化風氣席捲亞洲！東南亞從移民大國菲律賓開啟海外混血球員風氣，隨後有被殖民歷史的印尼將血緣歸化推上一層樓，本屆世預賽打出驚人戰績，連無雙重國籍的馬來西亞與重視本土

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。