聽新聞
0:00 / 0:00
世運會／中段突圍成功 趙祖政男子5000公尺積分賽奪銀
世運會我國競速溜冰代表隊今天上午由郭立陽在場地賽男子200公尺計時賽搶下一面銀牌後，傍晚展開的5000公尺積分賽，其中趙祖政靠著在中段突圍成功的表現，以16分積分進帳一面銀牌，為競速溜冰代表隊單日拿下第二面獎牌。
身為我國世運會獎牌庫的競速溜冰代表隊，上屆共拿下2銀、3銅的代表團最多5面獎牌，不過本屆賽事在公路賽衝擊頒獎台失利後，今天登場的場地賽就由郭立陽率先在男子200公尺計時賽搶下一面銀牌。
至於日前在公路賽與獎牌擦身而過的張宥心與趙祖政，今天也接續在場地賽5000公尺積分賽登場，其中日前在公路賽1萬公尺積分賽拿下第4名的張宥心，最終拿下2分積分，以第7名成績作收。
而趙祖政在男子組賽事前段雖然一度未能搶下分數，在賽事來到中段後與巴拉圭選手歐提茲（Julio Cesar Mirena Ortiz）脫離主集團行程領先集團，最終他也以16分積分順利拿下銀牌，也是競速滑輪隊的第二面獎牌。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言