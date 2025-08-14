田徑／東華田徑獎學金頒獎典禮 教練及選手19人獲獎

邁入第16屆的東華田徑獎學金頒獎典禮今天在台北君悅酒店進行，今年有19位傑出得主，包括破全國紀錄選手6位、學生組選手9位、優良教練3位與特別獎1位，獎學金總金額逾44萬元。台北市東華扶輪社表示，希望能激勵更多青年投入田徑運動，並支持指導教練們的無私奉獻。

東華田徑獎學金自設立以來持續鼓勵全台優秀田徑選手與教練，致力推動台灣基層田徑運動發展。

今年破全國紀錄選手如下：台北市立大學徐苡絜、國立體育大學李慈雲、亞運暨世大運國手余雅倩、桃園高中江靜緣、台灣師範大學吳政諺、在日本留學簡子傑，每位獲頒台幣3萬元。

學生組則涵蓋北中南優秀田徑選手，包含大同高中陳柏諺、斗南高中林語萱等9人，每人獲頒台幣2萬元獎學金。

而同時表揚三位優良教練是五權國中黃春榮、斗南高中楊至傑、桃園瑞原國中莊一鴻，特別獎得主為高雄市文山高中一年級吳慕安。

東華扶輪社社長丁予嘉致詞時表示：「我們相信持續的關注與資源投入，將有助於孕育未來的田徑之星，也讓社會看見這些選手背後的努力與價值。」