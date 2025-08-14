聽新聞
0:00 / 0:00
世運會／助競速滑輪隊獎牌開胡 郭立陽放鬆心情續拚牌
成都世運會我國競速滑輪隊今天在場地賽男子200公尺雙人計時賽決賽中，由郭立陽滑出17秒305成績，為中華代表團添得一面銀牌，同時也是競速滑輪隊的首面獎牌，讓郭力陽賽後直言奪牌後心情輕鬆不少。
14日競速滑輪溜冰進入場地賽賽程，地點在成都市滑輪運動中心，中華隊出賽選手為郭立陽、劉懿萱，分別出戰男、女200公尺雙人計時賽，以及男、女500+D爭先賽。郭立陽資格賽滑出17秒440，所有選手中排名第2，並晉級到決賽，分組決賽中排在最後一位出場，與西班牙選手畢塔爾（Sebastian Guzman Bitar）同組。
從昨天的公路賽，到今天的場地賽，郭立陽一直有對上畢塔爾，他說：「他很快，我就想挑戰一下，看到底差多少。」
決賽時，郭立陽以17秒305名列第2，進帳一面銀牌，雖然在公路賽一直未能叩關獎牌，終於在場地賽進帳獎牌，他也表示心情踏實一些，可以繼續征戰後續賽事。
郭立陽指出，「其實賽前心情平靜，冥想模擬比賽時要溜的路線，然後冷靜一點。」比完決賽後也對自己的表現還算滿意。更說道，拿到獎牌後，心情上更放鬆一點，因為公路賽要拿獎牌難度較高，現在場地賽有獎牌進帳，也會較輕鬆一點。中華隊今天下午接續還有500+D公尺爭先賽及5000公尺計分賽，繼續力拚獎牌。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言