世運會／助競速滑輪隊獎牌開胡 郭立陽放鬆心情續拚牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
郭立陽在場地賽男子200公尺雙人計時賽拿下一面銀牌。圖／中華奧會提供
成都世運會我國競速滑輪隊今天在場地賽男子200公尺雙人計時賽決賽中，由郭立陽滑出17秒305成績，為中華代表團添得一面銀牌，同時也是競速滑輪隊的首面獎牌，讓郭力陽賽後直言奪牌後心情輕鬆不少。

14日競速滑輪溜冰進入場地賽賽程，地點在成都市滑輪運動中心，中華隊出賽選手為郭立陽、劉懿萱，分別出戰男、女200公尺雙人計時賽，以及男、女500+D爭先賽。郭立陽資格賽滑出17秒440，所有選手中排名第2，並晉級到決賽，分組決賽中排在最後一位出場，與西班牙選手畢塔爾（Sebastian Guzman Bitar）同組。

從昨天的公路賽，到今天的場地賽，郭立陽一直有對上畢塔爾，他說：「他很快，我就想挑戰一下，看到底差多少。」

決賽時，郭立陽以17秒305名列第2，進帳一面銀牌，雖然在公路賽一直未能叩關獎牌，終於在場地賽進帳獎牌，他也表示心情踏實一些，可以繼續征戰後續賽事。

郭立陽指出，「其實賽前心情平靜，冥想模擬比賽時要溜的路線，然後冷靜一點。」比完決賽後也對自己的表現還算滿意。更說道，拿到獎牌後，心情上更放鬆一點，因為公路賽要拿獎牌難度較高，現在場地賽有獎牌進帳，也會較輕鬆一點。中華隊今天下午接續還有500+D公尺爭先賽及5000公尺計分賽，繼續力拚獎牌。

中華隊 世運會 劉懿萱

