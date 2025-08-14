桌球／WTT瑞典大滿貫賽 林昀儒、鄭怡靜攜手再戰混雙

WTT歐洲瑞典大滿貫賽將於今晚開打，率先登場的男、女單會外賽事，台灣共有5名球員力拚會內賽門票，至於單打一哥、一姐林昀儒、鄭怡靜也將再次攜手混雙賽事。

世界桌球職業大聯盟（WTT）一年僅舉辦4場大滿貫（Smash）賽事，是僅次於總決賽以外的最高等級常規賽事。

這場在瑞典馬爾默（Malmo）登場的歐洲大滿貫賽事，會外賽部分男、女單各取8人晉級會內賽；台灣在男單有廖振珽、黃彥誠、郭冠宏，女單則有葉伊恬、李昱諄力拚晉級門票。

世界排名第12的台灣一姐鄭怡靜，從7月初就開始當起「空中飛人」，先是前往美國參加大滿貫賽，接著又到南美參加2場賽事，隨後8月初再回到日本參加橫濱冠軍賽，返台休息3天，又在昨天出發前往瑞典。

教練鄭佳奇接受中央社訪問表示，最近的行程幾乎就是繞了地球一圈，對選手來說體能確實是一大考驗，「不過現在女單實在競爭很激烈，若不多打點比賽搶成績，排名很容易就掉下去。」

拿下德國萊茵魯爾世大運男子桌球團體金牌的主要成員馮翊新、黃彥誠、高承睿，也再度相聚瑞典，除黃彥誠外，其餘2人都將和林昀儒直接從會內賽打起。

至於女子名單，除了鄭怡靜以及從會外賽打起的葉伊恬、李昱諄外，還包括老將黃怡樺、新生代的簡彤娟，以及久未出賽的陳思羽也都亮相。