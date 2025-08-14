LPGA／波特蘭菁英賽將開打 曾雅妮攜手3女將拚冠

快訊

中央社／ 台北14日電
曾雅妮等4名台灣女將參戰波特蘭菁英賽。 法新聞
總獎金200萬美元（約新台幣6042萬元）的LPGA波特蘭菁英賽今晚開打，儘管「台灣一姐」徐薇淩選擇休兵，但仍有曾雅妮等4名台灣女將參賽，力拚這場歷史悠久賽事的冠軍獎盃。

在美國奧勒岡登場的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）波特蘭菁英賽，始於1972年，並從2013年起改為4回合賽事，是LPGA賽程中除了年度大賽以外，少數歷史悠久的比賽。

世界排名第83的徐薇淩，4日在英國公開賽獲得並列第6名佳績，不論獎金收入、積分進帳，都讓她足以在本週休兵喘口氣，迎接LPGA剩餘的1/3賽事。

雖然少了一姐助陣，但台灣仍有曾雅妮、錢珮芸、林子涵、李旻共4名女將參賽；其中曾雅妮靠著晉級英國公開賽，在LPGA的參賽順位獲得大幅提升，因此才能直接從波特蘭菁英賽正賽打起。

曾雅妮接受中央社訪問提到，接連在英國公開賽、倫敦錦標賽出賽，「讓我收穫非常多，尤其在揮桿的穩定度上也更有信心，希望能把這個感覺帶回到LPGA賽場上持續發揮。」

除了曾雅妮外，還有許多資深名將也會在波特蘭菁英賽亮相，包括40歲的路易斯（Stacy Lewis）、42歲的古比斯（Natalie Gulbis）、41歲韓裔美籍女將金楚籠（Christina Kim）。

