世運會／競速滑輪首牌出爐 郭立陽200公尺計時賽摘銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
郭立陽在男子200公尺計時賽拿下銀牌。圖／中華奧會提供
郭立陽在男子200公尺計時賽拿下銀牌。圖／中華奧會提供

成都世運會我國滑輪溜冰代表隊在公路賽衝擊獎牌失利後，今天登場的場地賽隨即傳來奪牌捷報，郭立陽上午在男子200公尺計時賽決賽，最終以僅次於西班牙選手的17.305秒為我國拿下一面銀牌，也是滑輪溜冰隊本屆的首面獎牌。

上屆世運會就曾在男子100公尺計時賽拿下銅牌的郭立陽，今天在場地賽首項賽事就傳回奪牌捷報，他在男子200公尺計時賽預賽就先滑出17秒440的佳績，排名所有參賽選手中第2名，僅次於西班牙選手畢塔爾（Sebastian Guzman Bitar）。

而決賽兩人也在最後一組登場，最終郭立陽就以超越預賽成績的17秒305抵達終點，雖然不敵畢塔爾的17秒164，但仍是為我國拿下一面銀牌，也是代表團本屆賽事的第二面銀牌，目前累積拿下1金、2銀、4銅；至於女子200公尺計時賽登場的劉懿萱，最終則是在決賽以18秒895度的成績拿下第4名，與頒獎台擦身而過。

世運會 劉懿萱 滑輪溜冰

世運會／競速溜冰1萬5000公尺淘汰賽 趙祖正第6名作收

世運會／成都跌倒過 張煥宜散打奪銅甜蜜復仇

世運會／銅牌戰下半場逆轉捷克 我國合球隊連5屆奪牌

世運會／獎牌庫競速溜冰開賽 選手首日調整狀態鎖定頒獎台

台灣女壘小將美國奪冠！劉柏君：盼孩子看見更寬廣的世界

代表台灣的北投國中女壘隊日前於美國貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽（Babe Ruth Softball 16U W...

LPGA／波特蘭菁英賽將開打 曾雅妮攜手3女將拚冠

總獎金200萬美元（約新台幣6042萬元）的LPGA波特蘭菁英賽今晚開打，儘管「台灣一姐」徐薇淩選擇休兵，但仍有曾雅妮等...

圍棋／健喬盃女子最強戰 楊子萱暌違3年再奪冠

台灣女子圍棋好手楊子萱今天在健喬盃女子最強戰的決賽擊敗林怡廷，暌違3年再獲得「女子最強」頭銜，她透露勝出關鍵在於保持信心...

辛辛那提網賽／本季50勝到手！阿爾卡拉斯延續名人賽連勝紀錄

溫布頓雖衛冕失利，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）勝場數仍快速累積，今天他在辛辛那提名人賽以兩...

足球／西甲新賽季開踢！DAZN Taiwan全程直播380場比賽

每一輪開放免費場次讓你零時差看球！ 2025-26賽季的西甲聯賽（LALIGA）將於8月16日正式點燃戰火！全球最大運動串流平台DAZN Taiwan連續第四年獨家轉播，全季38輪共380場賽事，並

