世運會／競速滑輪首牌出爐 郭立陽200公尺計時賽摘銀

成都世運會我國滑輪溜冰代表隊在公路賽衝擊獎牌失利後，今天登場的場地賽隨即傳來奪牌捷報，郭立陽上午在男子200公尺計時賽決賽，最終以僅次於西班牙選手的17.305秒為我國拿下一面銀牌，也是滑輪溜冰隊本屆的首面獎牌。

上屆世運會就曾在男子100公尺計時賽拿下銅牌的郭立陽，今天在場地賽首項賽事就傳回奪牌捷報，他在男子200公尺計時賽預賽就先滑出17秒440的佳績，排名所有參賽選手中第2名，僅次於西班牙選手畢塔爾（Sebastian Guzman Bitar）。

而決賽兩人也在最後一組登場，最終郭立陽就以超越預賽成績的17秒305抵達終點，雖然不敵畢塔爾的17秒164，但仍是為我國拿下一面銀牌，也是代表團本屆賽事的第二面銀牌，目前累積拿下1金、2銀、4銅；至於女子200公尺計時賽登場的劉懿萱，最終則是在決賽以18秒895度的成績拿下第4名，與頒獎台擦身而過。