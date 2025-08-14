足球／亞洲血緣歸化風氣 弱旅印度都跟上了！

打不贏就加入，提升足球戰力的捷徑：血緣歸化風氣席捲亞洲！東南亞從移民大國菲律賓開啟海外混血球員風氣，隨後有被殖民歷史的印尼將血緣歸化推上一層樓，本屆世預賽打出驚人戰績，連無雙重國籍的馬來西亞與重視本土青訓的越南，都開始尋求混血外援，甚至弱旅印度13日傳出消息改參賽規定，已與33位混血球員接洽，血緣歸化風吹向南亞。

印度改制為外援

根據《外媒》報導，印度足協13日晚間傳出消息修改國家隊徵召法規，印度此前規定只有持有印度護照的人，才有資格代表國家參加體育競賽，但現在改為持有OCI（海外公民卡）即可獲得資格，足協已與33名符合條件的混血球員接洽，據傳有部分球員已取得OCI卡，混血外援已準備助陣。

印度海外公民卡是給有印度血統、但已加入其他國家國籍的人，可享有部分公民權利，某種程度上類似「允許雙重國籍」的概念，這更便於國家隊徵召海外球員，混血外援不用放棄原有國籍。

馬國、越南都歸化

血緣歸化的風氣在亞洲越來越盛行、特別是普遍被視為足球實力位居下游的東南亞，最早是移民大國菲律賓開啟海外混血球員風氣，迅速增強戰力，成效斐然則首推印尼隊，印尼由於殖民歷史，荷蘭球員多數都有印尼血統，近年來印尼大範圍歸化荷蘭二線球員，政府也配合足協的歸化效率，讓國家隊戰力飆升，在這屆世預賽已經衝進18強賽，現在還保有世界盃席次的可能。

更令人驚訝的是不允許雙重國籍的馬來西亞及越南也都跟上這股風氣，據《越南媒體》分析，馬來西亞從2018年開始歸化無血緣、但連續居住5年的外籍選手，並透過柔佛王儲和國內龍頭俱樂部柔佛的配合，積極招募馬國混血外援來效力。

越南雖然長期以本土青訓出名，但近年被印尼歸化軍團三殺、更在亞洲盃資格賽慘遭馬國4：0屠殺，上屆世預賽殺進12強的越南，這屆戰力持續被超車，讓他們決定「打不過就加入」，也開始歸化外援，包含來自巴西的阮春山、越捷混血門將菲利普·阮等人。這些亞洲中游球隊的歸化，將拉高未來亞洲賽場強度，成為新．軍備競賽。

