台灣女壘小將美國奪冠！劉柏君：盼孩子看見更寬廣的世界

代表台灣的北投國中女壘隊日前於美國貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽（Babe Ruth Softball 16U World Series）贏得冠軍。極力促成女壘隊參賽的無任所大使劉柏君表示，此行是為了讓球員能夠看見更寬廣的世界。

比賽開始，北投國中女壘隊的招牌儀式，是由隊長帶頭唱歌助陣。「90老歌最棒了！」球員說。她們會在場邊唱張震嶽的「愛的初體驗」，還有張惠妹的「牽手」等等懷舊歌曲，像心裡住有一顆老靈魂。

貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽9日於阿拉巴馬州佛羅倫斯舉行決賽，一支來自台灣的隊伍過關斬將、連勝晉級，成為大賽中的黑馬。

最後一戰，面對強敵波多黎各隊，北投國中女壘隊依舊穩定發揮，還拿出超水準的表現，不但投手防禦滴水不漏，打擊火力也不同凡響，讓這支首度參賽的隊伍以12比1的分數擊敗對手、榮獲冠軍，在美國技驚四座。

今年升高二的郭俐妤是女壘隊中的金牌投手，球勁又快又猛，平均球速可達93公里，可說是備受期待的明日之星，也是此次比賽中的大功臣之一。

郭俐妤說，她來自一個桃園的普通家庭，國小5年級開始接觸壘球；由於從小就在壘球方面展現出過人天賦，很快就被北部學校的教練看中，因而北上求學、訓練。

如今即將邁向高中，郭俐妤以壘球為志向，希望能代表台灣征戰世界，甚至有一天能站上奧運的舞台。

然而，壘球隊的組成來自四面八方、五湖四海，並非所有球員都像郭俐妤那樣幸運，來自健全的家庭；郭俐妤坦言說，有些隊員的背景比較辛苦，有的人來自偏鄉，也有人父母離異，「但她們都不會跟我訴苦」。

女壘隊總教練陳美分說，壘球隊隊員的原生家庭五花八門，有單親、外配、隔代教養等等，「你想得到的組合，這裡都有」。

今年15歲的球員小彤（化名）來自東部的原住民部落，國小畢業後便效仿學校的前輩北上練球；對小彤來說，北上不只是為了磨練球技，也是離開原鄉的機會。

來自單親家庭的小彤一開始其實沒有那麼喜歡壘球，但她一心一意想要出走；連年紀輕輕的她都嗅得出家鄉的頹敗，「我很怕如果放棄回家，自己就會走上歪路。」

究竟是什麼樣的歪路，小彤也說不上來，但她害怕返家就會落入人生失控的深淵，「因為環境的因素」；偏鄉的青春容易誤入歧途，女壘隊便成為小彤的歸宿。

但是，球隊生活是辛苦的。小彤說，她每天早上5點半起床，為了省錢，都自己烤吐司果腹，接著到學校上課，課後則要經受3至4小時的訓練，日日循環、周而復始。

小彤說，很多人受不了訓練的苦悶，最後半途而廢，但小彤不敢退，也不能退，家裡只剩下中風的母親；小彤盼望自己有朝一日，足以靠累積的球技賺錢養家，甚至成為獨當一面的教練。

再說，對小彤而言，最苦的恐怕不是體能上的考驗，而是心理上的煎熬，「媽媽生病，家中狀況不好，常常思考要不要去打工；別人打電話回家，看起來都很開心，我打電話回家都在談錢、都在吵架。」

小彤說，這時候，她就會躲起來哭，因為讓別人看到流淚，覺得很丟臉。

面對如此困境，球隊就成為年輕人最大的後盾，以及接住她們的庇護所；陳美分會為了這些小朋友尋找補助，好讓她們打球無後顧之憂，也時不時會為她們加油打氣、接下其負面情緒，讓她們不輕言放棄。

不過，人生的好球帶長路漫漫，陳美分坦言說，不是所有人都能夠被拉起來，當她們再度被社會誘惑、幫派拉攏，乃至於被原生家庭強拉回去，離好球帶愈來愈遠的時候，「真的很挫折」。

劉柏君則認為說，大人能做的或許不只是護著這些年輕人進入好球帶，而是給予她們生命的養分。

作為促成女壘隊訪美的重要人物，現任台灣運動好事協會執行長的劉柏君說，能伸出援手的大人不可能時時刻刻都陪伴在孩子身邊，但希望能夠為她們創造快樂的回憶。

「我總是這樣覺得，被愛過的孩子不會變壞，你有快樂的回憶，當面對挫折的時候，你還會相信人生有快樂的時刻；那些快樂會給予她們勇氣和能量來面對困難。」

劉柏君說，這就是她希望帶球隊來美國打球的初衷，不只是比賽，也不只是勝利，而是讓她們可以到台灣以外的地方看一看，知道這個世界比想像中還要大得多。