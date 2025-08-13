快訊

受三元能源火災波及…台泥財損出爐 獲利影響初估110億

不斷更新／楊柳颱風快閃！15縣市宣布「是否放颱風假」 14日停班課資訊一覽

英美都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

圍棋／健喬盃女子最強戰 楊子萱暌違3年再奪冠

中央社／ 台北13日電
楊子萱。海峰棋院
楊子萱。海峰棋院

台灣女子圍棋好手楊子萱今天在健喬盃女子最強戰的決賽擊敗林怡廷，暌違3年再獲得「女子最強」頭銜，她透露勝出關鍵在於保持信心，告訴自己局面不好還是要穩住。

邁入第11屆健喬盃女子圍棋最強戰採雙敗淘汰制，冠軍獎金新台幣50萬元，在勝部決賽擊敗衛冕者盧鈺樺的楊子萱，今天在決賽與敗部冠軍林怡廷正面交鋒，比賽開始後，持黑的楊子萱開局就主導局勢，並有效牽制對手的攻勢，最後在精準屠龍情況下，一舉奠定勝基，獲得「女子最強」頭銜。

繼2022年再度於女子最強戰封后，楊子萱接受中央社採訪時提到，經過中國圍棋乙級聯賽、韓國聯賽的磨練後，比賽經驗變多，相對信心也有提升，因此感覺今年在心態上比過去更成熟，遇到關鍵時刻也能冷靜下來思考，「幫助我在這次比賽能有比較好的發揮。」

楊子萱指出，奪冠關鍵在於保持信心，因為個性容易陷入悲觀情緒，所以賽前特別提醒自己，如果局面不好、很亂的時候，心態還是要穩住，也不要太緊張，「我覺得今天這盤的局面好像一直沒有很好，所以很開心拿下冠軍，有整個放鬆下來的感覺。」

回顧這次女子最強戰，楊子萱認為印象最深刻是與盧鈺樺對弈，「官子時候有一步大棋沒有人下，最後被我下到才贏下這盤棋，尤其前陣子吳清源盃選拔才輸給盧鈺樺，因此獲勝對我來說更增添信心。」

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

延伸閱讀

中職／來台3年李多慧己不畏颱風！迎狂風亂吹站不穩 網：可愛的瘋女人

北捷火警系統3年故障2千件 還花了2億6千元

長榮航2025年上半年 EPS 2.34元 健喬0.87元

「毛畯珅翻版」圍棋老師猥褻12童判22年 他做這事讓二審今不宣判

相關新聞

圍棋／健喬盃女子最強戰 楊子萱暌違3年再奪冠

台灣女子圍棋好手楊子萱今天在健喬盃女子最強戰的決賽擊敗林怡廷，暌違3年再獲得「女子最強」頭銜，她透露勝出關鍵在於保持信心...

辛辛那提網賽／本季50勝到手！阿爾卡拉斯延續名人賽連勝紀錄

溫布頓雖衛冕失利，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）勝場數仍快速累積，今天他在辛辛那提名人賽以兩...

足球／西甲新賽季開踢！DAZN Taiwan全程直播380場比賽

每一輪開放免費場次讓你零時差看球！ 2025-26賽季的西甲聯賽（LALIGA）將於8月16日正式點燃戰火！全球最大運動串流平台DAZN Taiwan連續第四年獨家轉播，全季38輪共380場賽事，並

NCAA美足新賽季焦點 關注傳奇四分衛曼寧家族第三代新星

美足傳奇四分衛世家的新希望，不是靠炒作跟名氣！美足傳奇四分衛世家：曼寧家族，第三代的小阿奇．曼寧是德州大學新賽季先發四分衛，外媒認為21歲的小阿奇實戰經驗少，但有限的出賽數能看出他優秀的傳球機制，模板

田徑／生涯第13次！「瑞典飛人」又破男子撐竿跳世界紀錄

「瑞典飛人」杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）今天在匈牙利久萊紀念賽，將男子撐竿跳世界紀錄推高至6公尺29，生涯第13次刷新紀錄。 杜普蘭蒂斯在第一次試跳就以6公尺11成績確定奪金，

從小隨父紮馬習武 平鎮國中生首戰亞洲青少年武術錦標賽勇奪雙銀

桃園市平鎮國中學生彭淮祈自幼習武，日前披上中華隊戰袍，在2025亞洲青少年武術錦標賽勇奪雙銀，今回國接受學校與市府表揚肯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。