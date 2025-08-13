圍棋／健喬盃女子最強戰 楊子萱暌違3年再奪冠

台灣女子圍棋好手楊子萱今天在健喬盃女子最強戰的決賽擊敗林怡廷，暌違3年再獲得「女子最強」頭銜，她透露勝出關鍵在於保持信心，告訴自己局面不好還是要穩住。

邁入第11屆健喬盃女子圍棋最強戰採雙敗淘汰制，冠軍獎金新台幣50萬元，在勝部決賽擊敗衛冕者盧鈺樺的楊子萱，今天在決賽與敗部冠軍林怡廷正面交鋒，比賽開始後，持黑的楊子萱開局就主導局勢，並有效牽制對手的攻勢，最後在精準屠龍情況下，一舉奠定勝基，獲得「女子最強」頭銜。

繼2022年再度於女子最強戰封后，楊子萱接受中央社採訪時提到，經過中國圍棋乙級聯賽、韓國聯賽的磨練後，比賽經驗變多，相對信心也有提升，因此感覺今年在心態上比過去更成熟，遇到關鍵時刻也能冷靜下來思考，「幫助我在這次比賽能有比較好的發揮。」

楊子萱指出，奪冠關鍵在於保持信心，因為個性容易陷入悲觀情緒，所以賽前特別提醒自己，如果局面不好、很亂的時候，心態還是要穩住，也不要太緊張，「我覺得今天這盤的局面好像一直沒有很好，所以很開心拿下冠軍，有整個放鬆下來的感覺。」

回顧這次女子最強戰，楊子萱認為印象最深刻是與盧鈺樺對弈，「官子時候有一步大棋沒有人下，最後被我下到才贏下這盤棋，尤其前陣子吳清源盃選拔才輸給盧鈺樺，因此獲勝對我來說更增添信心。」