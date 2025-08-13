快訊

辛辛那提網賽／本季50勝到手！阿爾卡拉斯延續名人賽連勝紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯。法新社
阿爾卡拉斯。法新社

溫布頓雖衛冕失利，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）勝場數仍快速累積，今天他在辛辛那提名人賽以兩個6：4拍下同齡的塞爾維亞對手梅傑多維奇（Hamad Medjedovic），笑納本季第50勝，也寫下個人千分級名人賽的13連勝。

今年在羅馬名人賽封王的阿爾卡拉斯，帶著5座冠軍迎接北美硬地賽季，在辛辛那提連拿兩勝晉級16強的他表示，知道梅傑多維奇有很好的力量，「他的球很難回擊，他也有很好的發球，我知道他不喜歡兩邊大角跑動，所以我的計畫就是讓他盡可能奔跑。」

「這很困難，因為他的球非常快，但我很高興我大部分時間都有做到，試著做到好的防守，很高興拿下勝利。」名列第2種子的西班牙名將說。

阿爾卡拉斯不只羅馬封王，今年在蒙地卡羅也登頂，美網前在辛辛那提尋求個人第8座名人賽金盃，還有機會和現任義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）爭奪年終球王位置。兩位新生代指標球星從去年澳網開始已經聯手拿下7座大滿貫金盃，目前都已獲得年終賽參加席位。

阿爾卡拉下戰將和義大利「幸運落敗者」納爾迪（Luca Nardi）搶8強門票，世界排名98的納爾迪去年印地安泉名人賽就曾以「幸運落敗者」身份締造大冷門，第三輪以3盤淘汰塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今年又複製黑馬劇本，連過兩關後，第三輪面對16種子門西克（Jakub Mensik）的首盤以6：2拿下，第二盤門西克在進行3局後就退賽，讓納爾迪前進16強。

足球／西甲新賽季開踢！DAZN Taiwan全程直播380場比賽

每一輪開放免費場次讓你零時差看球！ 2025-26賽季的西甲聯賽（LALIGA）將於8月16日正式點燃戰火！全球最大運動串流平台DAZN Taiwan連續第四年獨家轉播，全季38輪共380場賽事，並

NCAA美足新賽季焦點 關注傳奇四分衛曼寧家族第三代新星

美足傳奇四分衛世家的新希望，不是靠炒作跟名氣！美足傳奇四分衛世家：曼寧家族，第三代的小阿奇．曼寧是德州大學新賽季先發四分衛，外媒認為21歲的小阿奇實戰經驗少，但有限的出賽數能看出他優秀的傳球機制，模板

田徑／生涯第13次！「瑞典飛人」又破男子撐竿跳世界紀錄

「瑞典飛人」杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）今天在匈牙利久萊紀念賽，將男子撐竿跳世界紀錄推高至6公尺29，生涯第13次刷新紀錄。 杜普蘭蒂斯在第一次試跳就以6公尺11成績確定奪金，

從小隨父紮馬習武 平鎮國中生首戰亞洲青少年武術錦標賽勇奪雙銀

桃園市平鎮國中學生彭淮祈自幼習武，日前披上中華隊戰袍，在2025亞洲青少年武術錦標賽勇奪雙銀，今回國接受學校與市府表揚肯...

TPVL／台鋼也有阿巴西 伊朗主攻手加盟天鷹首賽季陣容成形

TPVL台鋼天鷹隊今天正式宣布，來自伊朗的主攻手阿巴西（Mohammad Abbasi）加盟，成為球隊本賽季陣容的最後一...

