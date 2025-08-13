辛辛那提網賽／本季50勝到手！阿爾卡拉斯延續名人賽連勝紀錄

溫布頓雖衛冕失利，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）勝場數仍快速累積，今天他在辛辛那提名人賽以兩個6：4拍下同齡的塞爾維亞對手梅傑多維奇（Hamad Medjedovic），笑納本季第50勝，也寫下個人千分級名人賽的13連勝。

今年在羅馬名人賽封王的阿爾卡拉斯，帶著5座冠軍迎接北美硬地賽季，在辛辛那提連拿兩勝晉級16強的他表示，知道梅傑多維奇有很好的力量，「他的球很難回擊，他也有很好的發球，我知道他不喜歡兩邊大角跑動，所以我的計畫就是讓他盡可能奔跑。」

「這很困難，因為他的球非常快，但我很高興我大部分時間都有做到，試著做到好的防守，很高興拿下勝利。」名列第2種子的西班牙名將說。

阿爾卡拉斯不只羅馬封王，今年在蒙地卡羅也登頂，美網前在辛辛那提尋求個人第8座名人賽金盃，還有機會和現任義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）爭奪年終球王位置。兩位新生代指標球星從去年澳網開始已經聯手拿下7座大滿貫金盃，目前都已獲得年終賽參加席位。

阿爾卡拉下戰將和義大利「幸運落敗者」納爾迪（Luca Nardi）搶8強門票，世界排名98的納爾迪去年印地安泉名人賽就曾以「幸運落敗者」身份締造大冷門，第三輪以3盤淘汰塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今年又複製黑馬劇本，連過兩關後，第三輪面對16種子門西克（Jakub Mensik）的首盤以6：2拿下，第二盤門西克在進行3局後就退賽，讓納爾迪前進16強。