足球／西甲新賽季開踢！DAZN Taiwan全程直播380場比賽

每一輪開放免費場次讓你零時差看球！

2025-26賽季的西甲聯賽（LALIGA）將於8月16日正式點燃戰火！全球最大運動串流平台DAZN Taiwan連續第四年獨家轉播，全季38輪共380場賽事，並於每一輪開放一場免費賽事，讓全台球迷零時差感受西班牙足球最高殿堂。

本季西甲以全新口號「準備好見證你從未見過的精彩」（Get ready to see what you've never seen before） 為主題，主視覺中集結了巴塞隆納的超新星 Lamine Yamal、皇家馬德里的王牌射手 Kylian Mbappé、馬德里競技的攻擊核心等眾多明星球員，象徵全聯盟戰力凝聚與「The Power of Our Fútbol」的精神，預告新賽季將再度掀起激戰。

本季 DAZN Taiwan 依舊延續球迷最愛的功能，內建即時積分榜、比賽期間即時更新陣容、陣型與數據統計，並提供全場精華，讓球迷隨時掌握賽事脈動外，為讓更多觀眾體驗西甲魅力，每輪將開放一場免費比賽，以週六晚場為主，開季前三輪免費場次如下：

第 1 輪：8/17（日）01:25 皇家馬約卡 vs 巴塞隆納 第 2 輪：8/23（六）22:55 皇家馬約卡 vs塞爾塔維戈 第 3 輪：8/30（六）22:55 阿拉維斯 vs 馬德里競技

無論你支持巴薩、皇馬、馬競，或其他勁旅，今季西甲每一分鐘的熱血與激情，DAZN Taiwan將為球迷送上最完整的西甲賽事內容，不論是直播、重播，還是賽後精華，都能隨時隨地盡情收看。不論你是支持巴薩、皇馬、馬競，還是西甲其他勁旅的忠實擁護者，DAZN Taiwan都將為你呈現最激情與熱血的足球盛宴。

DAZN Taiwan提供