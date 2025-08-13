田徑／生涯第13次！「瑞典飛人」又破男子撐竿跳世界紀錄
「瑞典飛人」杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）今天在匈牙利久萊紀念賽，將男子撐竿跳世界紀錄推高至6公尺29，生涯第13次刷新紀錄。
杜普蘭蒂斯在第一次試跳就以6公尺11成績確定奪金，第2次嘗試將高度拉到6公尺29，雖稍微觸碰橫桿，但橫桿沒有落下，成功寫下新紀錄。
這是現年25歲的杜普蘭蒂斯生涯第13次刷新世界紀錄，也是今年第3次，比他6月在家鄉「鑽石聯賽」斯德哥爾摩站的舊紀錄再提升1公分。
