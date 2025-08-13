快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

從小隨父紮馬習武 平鎮國中生首戰亞洲青少年武術錦標賽勇奪雙銀

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市平鎮國中學生彭淮祈憑藉凌厲刀勢在亞洲青少年武術錦標賽中奪下銀牌，為國爭光。圖／桃園市教育局提供
桃園市平鎮國中學生彭淮祈憑藉凌厲刀勢在亞洲青少年武術錦標賽中奪下銀牌，為國爭光。圖／桃園市教育局提供

桃園市平鎮國中學生彭淮祈自幼習武，日前披上中華隊戰袍，在2025亞洲青少年武術錦標賽勇奪雙銀，今回國接受學校與市府表揚肯定，但他謙虛表示榮耀是教練團與隊友一起努力成果，期許自己最愛精進，持續發光發熱。

彭淮祈從小跟父親習武，基本功根基深厚，隨著年齡增長，逐漸展現天賦，國內大小賽事征戰無數，此次披中華隊戰袍出征國際賽，在少年組男子刀術憑藉凌厲刀勢與俐落動作拿到9.33分，摘下銀牌。在集體拳比賽，他與隊友展現高度默契與一致動作，氣勢磅礡再奪亞軍。

首度批中華隊戰袍就奪2銀，彭淮祈歸功父親打下的紮實基本功，強調自律訓練很重要，但與教練、隊友溝通配合也不能怠慢，盼未來繼續發光發熱。

校方表示，彭淮祈首度披國家戰袍就繳出亮眼成績，堪稱個人武術生涯重要里程碑，也是平鎮國中武術隊輝煌紀錄，感謝教育局的支持與鼓勵，也感謝中華民國國武術總會與桃園市武術委員會提供良好的訓練資源與參賽機會。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

教練 桃園 中華隊

延伸閱讀

亞洲盃男籃／8強球隊全出爐！中華隊14日凌晨迎戰27年沒贏過的伊朗

世運會／銅牌戰下半場逆轉捷克 我國合球隊連5屆奪牌

亞洲盃男籃賽程與晉級表看這裡 中華隊睽違12年重返8強！

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦睽違12年重返8強

相關新聞

田徑／生涯第13次！「瑞典飛人」又破男子撐竿跳世界紀錄

「瑞典飛人」杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）今天在匈牙利久萊紀念賽，將男子撐竿跳世界紀錄推高至6公尺29，生涯第13次刷新紀錄。 杜普蘭蒂斯在第一次試跳就以6公尺11成績確定奪金，

從小隨父紮馬習武 平鎮國中生首戰亞洲青少年武術錦標賽勇奪雙銀

桃園市平鎮國中學生彭淮祈自幼習武，日前披上中華隊戰袍，在2025亞洲青少年武術錦標賽勇奪雙銀，今回國接受學校與市府表揚肯...

TPVL／台鋼也有阿巴西 伊朗主攻手加盟天鷹首賽季陣容成形

TPVL台鋼天鷹隊今天正式宣布，來自伊朗的主攻手阿巴西（Mohammad Abbasi）加盟，成為球隊本賽季陣容的最後一...

世運會／競速溜冰1萬5000公尺淘汰賽 趙祖正第6名作收

成都世運會我國滑輪溜冰代表隊今天繼續登場衝擊獎牌，其中在1萬5000公尺淘汰賽中，趙祖正與張宥心分別拿下男子第6名與女子...

羽球／在清大「聽」見自己的獨特 江巧羽挑戰2025東京聽奧

來自實驗教育體系、目前就讀於清華大學研究所的江巧羽幼兒園時被確診為輕度聽覺障礙，但只要一拿起羽球拍，身旁的嘈雜就不再影響...

足球／亞足聯外圍賽 台鋼4：1輕取蒙古韓嘎日德晉級 

亞足聯挑戰聯賽外圍資格賽昨天晚間在台北田徑場進行，南市台鋼憑著全場1079位觀眾加油助威下，以4：1輕取蒙古韓嘎日德順利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。