從小隨父紮馬習武 平鎮國中生首戰亞洲青少年武術錦標賽勇奪雙銀

桃園市平鎮國中學生彭淮祈自幼習武，日前披上中華隊戰袍，在2025亞洲青少年武術錦標賽勇奪雙銀，今回國接受學校與市府表揚肯定，但他謙虛表示榮耀是教練團與隊友一起努力成果，期許自己最愛精進，持續發光發熱。

彭淮祈從小跟父親習武，基本功根基深厚，隨著年齡增長，逐漸展現天賦，國內大小賽事征戰無數，此次披中華隊戰袍出征國際賽，在少年組男子刀術憑藉凌厲刀勢與俐落動作拿到9.33分，摘下銀牌。在集體拳比賽，他與隊友展現高度默契與一致動作，氣勢磅礡再奪亞軍。

首度批中華隊戰袍就奪2銀，彭淮祈歸功父親打下的紮實基本功，強調自律訓練很重要，但與教練、隊友溝通配合也不能怠慢，盼未來繼續發光發熱。

校方表示，彭淮祈首度披國家戰袍就繳出亮眼成績，堪稱個人武術生涯重要里程碑，也是平鎮國中武術隊輝煌紀錄，感謝教育局的支持與鼓勵，也感謝中華民國國武術總會與桃園市武術委員會提供良好的訓練資源與參賽機會。