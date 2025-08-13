TPVL／台鋼也有阿巴西 伊朗主攻手加盟天鷹首賽季陣容成形

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台鋼天鷹隊宣布伊朗主攻手阿巴西加盟。圖／台鋼天鷹隊提供
台鋼天鷹隊宣布伊朗主攻手阿巴西加盟。圖／台鋼天鷹隊提供

TPVL台鋼天鷹隊今天正式宣布，來自伊朗的主攻手阿巴西（Mohammad Abbasi）加盟，成為球隊本賽季陣容的最後一塊拼圖，為新賽季注入國際級火力與豐富比賽經驗。

阿巴西身高198公分、體重約89公斤，擁有出色彈跳高度與攻擊火力，主打位置為主攻手。他擁有逾十年的職業生涯，曾效力於伊朗、伊拉克、土耳其及阿爾及利亞等多國職業排球隊，累積了豐富的國際賽場經驗。

加盟天鷹後，阿巴西說：「天鷹是一支擁有優秀教練團隊、運作專業的球隊。我清楚自己肩負的責任，會全力幫助球隊爭取佳績，並在整個賽季留下美好回憶。」

阿巴西也強調：「排球是一項團隊運動，我會盡全力為球隊的成功而戰，在得分端多做貢獻，幫助球隊贏得比賽，更要挑戰冠軍。」

隨著阿巴西的到來，台鋼天鷹新賽季的陣容正式成形。球團期待他在攻擊端展現爆發力與穩定性，成為球隊衝擊最高榮耀的重要武器。 

