世運會／競速溜冰1萬5000公尺淘汰賽 趙祖正第6名作收

成都世運會我國滑輪溜冰代表隊今天繼續登場衝擊獎牌，其中在1萬5000公尺淘汰賽中，趙祖正與張宥心分別拿下男子第6名與女子第8名，男子100公尺計時賽郭立陽止步準決賽，無緣登上頒獎台。

上屆世運會我國在滑輪溜冰拿下2銀、3銅是代表團最大獎牌庫，拿下3面獎牌的陳映竹近年將重心轉往冬季運動的競速滑冰後，上屆選手僅剩下郭立陽再度參賽。

不過昨天女子1萬公尺計分賽，張宥心就展現出好身手最終拿下8分，以1分差距與頒獎台擦身而過，首度參賽世運會就有不錯表現；今天她與趙祖政繼續在1萬5000公尺淘汰賽登場，兩人在比賽前段都維持前5名，張宥心在比賽來到1萬1000公尺遭到淘汰，以第8名成績作收，女子組由24歲哥倫比亞好手盧埃達（Gabriela Rueda）奪得金牌。

男子組部分，趙祖政在前1萬2000公尺幾乎保持前3位，不過最後2500公尺氣力放盡，逐漸被其他選手拉開差距，最終排名第6名。

至於100公尺計時賽，郭立陽在分組賽以10秒226拿下第3名晉級，可惜準決賽以10秒413未能搶下決賽門票，劉懿萱則在分組賽以11秒399無緣準決賽。

競速溜冰在公路賽告一段落後，明天將展開場地賽，我國4位選手也將繼續登場，繼續力拚滑輪溜冰隊本屆首面獎牌。