NCAA美足新賽季焦點 關注傳奇四分衛曼寧家族第三代新星

台灣醒報／ 台北報導
曼寧家族第三代的小阿奇將延續四分衛傳奇，新賽季將在NCAA主戰，被認為有海斯曼獎潛力。 截圖自University of Texas Longhorns Football官方粉絲團
曼寧家族第三代的小阿奇將延續四分衛傳奇，新賽季將在NCAA主戰，被認為有海斯曼獎潛力。 截圖自University of Texas Longhorns Football官方粉絲團

美足傳奇四分衛世家的新希望，不是靠炒作跟名氣！美足傳奇四分衛世家：曼寧家族，第三代的小阿奇．曼寧是德州大學新賽季先發四分衛，外媒認為21歲的小阿奇實戰經驗少，但有限的出賽數能看出他優秀的傳球機制，模板堪比狀元郎勞倫斯，不只是個靠家族3大傳奇四分衛長輩的名氣，可能衝擊海斯曼獎、成為27年的NFL選秀狀元。

大學賽場最紅的人

美式足球最具代表性的四分衛家族毫無疑問是曼寧家族，祖輩與父輩共計3位傳奇四分衛，以2個狀元與1位榜眼的身份進入NFL聯盟，一舉一動都是焦點，成就都很高，而第三代的小阿奇．曼寧血液內也流著四分衛的DNA，現年21歲的小阿奇將在新賽季迎來NCAA先發四分衛的位置，這位鎂光燈下的四分衛繼承人，是真材實料、還是大學賽場上被炒作的水貨？

根據《CBS體育網》報導，小阿奇從小就學著遠離鎂光燈，並未使用名氣經營社群軟體，他的大學美足生涯盡可能低調，並未選擇祖父與叔叔們就讀的學校，作為紅衫球員（大一陪練），他目前出賽數有限，得等到主力四分衛尤斯選秀NFL後，才能獲得德州大學奧斯汀分校的先發四分衛地位。

專家認可能力

從小阿奇不多的出賽可發現他未來性很高，他有著曼寧家的好身材，傳球則非曼寧家族標準，出球速度更快，而且有著強悍的臂力，與兩個叔叔不同，他的爆發跑動算是加分項，這可能遺傳自他的父親（二代曼寧三兄弟的長子）。專家將他的模板定為同在大學賽場就被炒作的狀元郎勞倫斯，2人都有不錯的直線長傳與爆發速度，看好他能挑戰海斯曼獎（最佳大學生獎項）、甚至狀元選秀。

小阿奇自然還是有隱憂，他太缺乏出賽經驗，即便本賽季打滿先發、甚至奪冠，也有可能選擇多留在大學磨練一年，NFL的殘酷證明了四分衛太需要經驗，21年探花身份入聯盟的蘭斯就因為大學賽場經驗少（17場先發），49人僅嘗試2個賽季就放棄養成，4年內換了3隊。小阿奇的兩位叔叔分別在NCAA歷練了4與5年，他更可能出現在27年的選秀梯次。

曼寧家族3位傳奇

當然，小阿奇除了有大學教練的培養，回到家他還有3個傳奇長輩能給予意見。第一代的大阿奇．曼寧是NCAA密西西比大學的隊史傳奇，他創造的東南聯盟傳球碼數與進攻紀錄高懸43年才被後來者打破，並以榜眼身份加盟NFL聖徒隊，總計在聯盟活躍14年。

第二代的大曼寧（培頓）選擇田納西大學，當時還讓父親大阿奇收到一堆密西西比大學球迷的威脅信，而大曼寧寫下了田納西校史各項進攻紀錄、至今難破，後以狀元身份加入印城小馬，生涯總計5次MVP、2次超級盃冠軍、14次明星賽。小曼寧（伊萊）跟隨父親就讀密西西比大學，與二哥一樣以狀元身份加入NFL，他在紐約巨人完成一人一城，同樣也奪2次超級盃冠軍。

