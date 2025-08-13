快訊

足球／亞足聯外圍賽 台鋼4：1輕取蒙古韓嘎日德晉級 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南市台鋼以4：1輕取蒙古韓嘎日德順利晉級小組賽。圖／南市台鋼提供
南市台鋼以4：1輕取蒙古韓嘎日德順利晉級小組賽。圖／南市台鋼提供

亞足聯挑戰聯賽外圍資格賽昨天晚間在台北田徑場進行，南市台鋼憑著全場1079位觀眾加油助威下，以4：1輕取蒙古韓嘎日德順利晉級小組賽。

本場比賽南市台鋼開賽就來勢洶洶，全場佔據主動權壓得韓嘎日德喘不過氣，第21分鐘南市台鋼新外援阿蘭達以一記漂亮的進球向南市台鋼的球迷們問好，南市台鋼也靠著這顆進球在上半場以1：0領先。

下半場開始後南市台鋼攻勢持續加溫，第58分鐘薩庫漂亮的自由球直接破門，南市台鋼以2：0領先。但第71分鐘韓嘎日德也發起反擊，阿薩諾（Kaito Asano）進球讓比數來到2：1。但南市台鋼第81分鐘班吉進球和最後階段韓嘎日德的烏龍球讓比賽結果失去任何懸念，最終南市台鋼以4：1擊敗韓嘎日德，成功晉級2025／26亞足聯挑戰聯賽小組賽。

在賽後記者會上總教練張武業表示，這場比賽很不容易，外援報到時間也不足一個月，但球隊成功挺過這一切，用一場勝利回報進場的球迷。單場最佳球員薩庫也表示，下半場開自由球前覺得有機會，最後也成功把握機會直接破門，希望今年能夠帶著南市台鋼在挑戰聯賽走得更遠。

