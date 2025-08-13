聽新聞
世運會／成都跌倒過 張煥宜散打奪銅甜蜜復仇
中華代表團在成都世界運動會再有獎牌進帳，武術散打選手張煥宜一路挺進獎牌戰，昨天男子70公斤級銅牌戰再以2：0擊敗亞塞拜然舍甫琴科（Volodymyr Shevchenko），奪下隊史第3面散打獎牌。
2009年高雄世運會，散打項目為邀請賽，當時由周廷原在男子70公斤級獲銀牌、高玉娟在女子60公斤級拿銅牌，張煥宜時隔16年再登頒獎台，他說：「蠻開心的，賽前設定的目標就是希望可以進4強。」
張煥宜提到，銅牌戰前已經做好萬全準備，儘管表現還可以更好，但是有完成奪牌任務，銅牌算是有開心、有遺憾。
上屆世大運時張煥宜就曾造訪成都，當時雖然「一輪遊」，不過童年杭州亞運時就完成甜蜜復仇，拿下中華隊在亞運睽違21年的散打獎牌；世運會再度帶回獎牌，他認為比起世大運已經累積更多經驗，「在場上包含情緒與臨場應變上，都有成長。」
「回到成都，心情蠻開心的，讓我想到一句話，就是從哪裡跌倒從哪裡站起來，在成都跌倒過一次，但這一次我在成都站起來！」張煥宜說。
