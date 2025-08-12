世運會／合球逆轉捷克連五屆奪牌 教練落淚謝幕
沒讓2009年開始的世運會連續奪牌紀錄中斷，中華合球隊今天銅牌戰演出逆轉勝，以19：15擊敗捷克隊，摘下成都世運會銅牌，隊史第7面獎牌入袋讓教練謝芳怡感動落淚。
「很開心！這可能是我最後一次帶世運會了，謝謝他們帶給我一面獎牌！」謝芳怡提到，關鍵準決賽沒把握好，球員心情多少受影響，但後續馬上調整防守策略，球員仍然執行得很好，把捷克命中率降低。
中華隊上半場陷入落後，靠第三節打出9：5攻勢後來居上，最終以4分之差逆轉奪勝，全員開心登上頒獎台。
中華隊「四朝元老」林雅雯提到，中華隊排名比捷克高，捷克其實是壓力較小的一方，「對手反而很敢放手去打，相較我們反而有不能輸的壓力，相對更要保持平常心，去穩定輸出。」
林雅雯也訝異教練說可能是最後一次帶隊，「從我16歲進中華隊她就帶我到現在，有她在就是有一種很穩定的感覺！很感謝她的付出。」
中華隊自1997年拉蒂世運會起，在2001年秋田世運會、2009年高雄世運會、2013年卡利世運會、2017年弗羅茨瓦夫世運會、2022年伯明罕世運會至本屆世運會累計1銀、6銅。
同時中華隊也是自2009高雄世運會起至今連續5屆奪得獎牌，2017年弗羅茨瓦夫世運會的銀牌是隊史最佳紀錄。
