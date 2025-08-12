快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市武術好手劉佩勳參加成都世界運動會，在女子武術太極拳及太極劍全能項目獲得第6名。圖／南市體育局提供
台南市武術好手劉佩勳參加成都世界運動會，在女子武術太極拳及太極劍全能項目獲得第6名。圖／南市體育局提供

台南市武術好手劉佩勳參加成都世界運動會，在女子武術太極拳及太極劍全能項目全力拚戰，獲得第6名。市長黃偉哲表示，雖未能站上頒獎台，但展現出拚搏精神與堅持不懈的態度，足堪嘉許，也是南市的驕傲與典範。

體育局表示，劉佩勳自2022年伯明罕世界運動會初登國際舞臺，便奪得銀牌，這些年，也持續努力精進實力。在本屆賽事中，劉佩勳再次代表台灣出賽，面對世界頂尖對手毫不退縮，展現了強大的韌性與決心。她在太極拳項目力求穩定發揮，在太極劍項目則全力展現技術特色，雖未能奪得前3名，仍以積極的態度完成挑戰。

體育局長陳良乾局說，運動員的成長不僅體現在成績，更體現在面對壓力與挑戰時的心態。劉佩勳長年深耕武術領域，面對高強度的國際競賽，始終保持專注與熱情。

無論勝敗，每場比賽都是累積經驗、磨練意志的過程。南市體育局長期投入許多資源於選手的培訓，厚植基層運動選手實力，未來，也將持續深耕並發掘具潛力的選手，建構完整的培訓體系，讓更多南市選手能夠成為運動場上的新星，持續為國爭光。

運動 體育 黃偉哲

相關新聞

舉重／郭婞淳返58公斤級備戰世錦賽 談婉拒運動部長原因

我國「舉重女神」郭婞淳今天午與藝人婁峻碩一同為運動品牌UNDER ARMOUR創新設計的「UA HALO系列」進行站台，...

世運會／拚搏不懈為國爭光 南市武術好手劉佩勳第6名

台南市武術好手劉佩勳參加成都世界運動會，在女子武術太極拳及太極劍全能項目全力拚戰，獲得第6名。市長黃偉哲表示，雖未能站上...

世運會／獲滿堂喝采 張煥宜武術散打男子70公斤級摘銅

我國武術散打杭州亞運銅牌好手張煥宜，今年首度站上世運會舞台就帶回獎牌，今天他在男子70公斤級銅牌戰遭遇亞塞拜然選手魯斯蘭...

中華女子拔河隊世運會6連霸　教練感佩選手冷靜應對勝出

中華女子拔河隊前天在成都世運會500公斤級賽事一路過關斬將，成功摘下代表團本屆首金，也創下始無前例的6連霸紀錄。代表隊成...

世運會／銅牌戰下半場逆轉捷克 我國合球隊連5屆奪牌

成都世運會今天進行合球獎牌戰，中華隊在與捷克的銅牌戰上半場打完還一度落後的情況下，靠著第三節打出9：5的攻勢逆轉戰局，最...

網球／12歲徐可倢越級打歐巡U14 抱回1金2銀獲選最有天賦球員

來自屏東的徐可倢暑假獲GSDF大滿貫發展基金資助參加2025歐洲青少年巡迴賽，年僅12歲越級挑戰U14，歷經30場比賽贏...

