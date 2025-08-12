世運會／拚搏不懈為國爭光 南市武術好手劉佩勳第6名

台南市武術好手劉佩勳參加成都世界運動會，在女子武術太極拳及太極劍全能項目全力拚戰，獲得第6名。市長黃偉哲表示，雖未能站上頒獎台，但展現出拚搏精神與堅持不懈的態度，足堪嘉許，也是南市的驕傲與典範。

體育局表示，劉佩勳自2022年伯明罕世界運動會初登國際舞臺，便奪得銀牌，這些年，也持續努力精進實力。在本屆賽事中，劉佩勳再次代表台灣出賽，面對世界頂尖對手毫不退縮，展現了強大的韌性與決心。她在太極拳項目力求穩定發揮，在太極劍項目則全力展現技術特色，雖未能奪得前3名，仍以積極的態度完成挑戰。

體育局長陳良乾局說，運動員的成長不僅體現在成績，更體現在面對壓力與挑戰時的心態。劉佩勳長年深耕武術領域，面對高強度的國際競賽，始終保持專注與熱情。

無論勝敗，每場比賽都是累積經驗、磨練意志的過程。南市體育局長期投入許多資源於選手的培訓，厚植基層運動選手實力，未來，也將持續深耕並發掘具潛力的選手，建構完整的培訓體系，讓更多南市選手能夠成為運動場上的新星，持續為國爭光。