快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

聽新聞
0:00 / 0:00

世運會／獲滿堂喝采 張煥宜武術散打男子70公斤級摘銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
張煥宜在男子武術散打70公斤級拿下一面銅牌。圖／中華奧會提供
張煥宜在男子武術散打70公斤級拿下一面銅牌。圖／中華奧會提供

我國武術散打杭州亞運銅牌好手張煥宜，今年首度站上世運會舞台就帶回獎牌，今天他在男子70公斤級銅牌戰遭遇亞塞拜然選手魯斯蘭（Piraliyev Ruslan），在場邊觀眾一面倒的支持下，最終也成功擊敗對手，收下銅牌。

兩年前的杭州亞運會，張煥宜就在男子武術散打70公斤級賽事拿下一面銅牌，而25歲的他今年則是首度站上世運會舞台，在8強賽擊敗瑞典選手後，張煥宜4強賽則是碰上香港選手張溢霖，不過最終敗下陣來落入銅牌戰。

今天晚間的銅牌戰，張煥宜則是對上魯斯蘭，在開場選手介紹時，張煥宜就獲得滿場觀眾的加油與歡呼聲浪，在兩回合賽事中只要張煥宜產生有效攻勢，場邊就會傳來如雷歡呼聲，最終他也成功擊敗對手，搶下銅牌，也是我國代表團今天繼合球隊後的第二面銅牌，目前累積拿下1金、1銀、4銅。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

延伸閱讀

中華女子拔河隊世運會6連霸　教練感佩選手冷靜應對勝出

世運會／銅牌戰下半場逆轉捷克 我國合球隊連5屆奪牌

世運會／獎牌庫競速溜冰開賽 選手首日調整狀態鎖定頒獎台

世運會／女子柔術吳玉婷踏上夢想舞台 全力追夢不留遺憾 

相關新聞

舉重／郭婞淳返58公斤級備戰世錦賽 談婉拒運動部長原因

我國「舉重女神」郭婞淳今天午與藝人婁峻碩一同為運動品牌UNDER ARMOUR創新設計的「UA HALO系列」進行站台，...

世運會／拚搏不懈為國爭光 南市武術好手劉佩勳第6名

台南市武術好手劉佩勳參加成都世界運動會，在女子武術太極拳及太極劍全能項目全力拚戰，獲得第6名。市長黃偉哲表示，雖未能站上...

世運會／獲滿堂喝采 張煥宜武術散打男子70公斤級摘銅

我國武術散打杭州亞運銅牌好手張煥宜，今年首度站上世運會舞台就帶回獎牌，今天他在男子70公斤級銅牌戰遭遇亞塞拜然選手魯斯蘭...

中華女子拔河隊世運會6連霸　教練感佩選手冷靜應對勝出

中華女子拔河隊前天在成都世運會500公斤級賽事一路過關斬將，成功摘下代表團本屆首金，也創下始無前例的6連霸紀錄。代表隊成...

世運會／銅牌戰下半場逆轉捷克 我國合球隊連5屆奪牌

成都世運會今天進行合球獎牌戰，中華隊在與捷克的銅牌戰上半場打完還一度落後的情況下，靠著第三節打出9：5的攻勢逆轉戰局，最...

網球／12歲徐可倢越級打歐巡U14 抱回1金2銀獲選最有天賦球員

來自屏東的徐可倢暑假獲GSDF大滿貫發展基金資助參加2025歐洲青少年巡迴賽，年僅12歲越級挑戰U14，歷經30場比賽贏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。