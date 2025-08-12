世運會／獲滿堂喝采 張煥宜武術散打男子70公斤級摘銅

我國武術散打杭州亞運銅牌好手張煥宜，今年首度站上世運會舞台就帶回獎牌，今天他在男子70公斤級銅牌戰遭遇亞塞拜然選手魯斯蘭（Piraliyev Ruslan），在場邊觀眾一面倒的支持下，最終也成功擊敗對手，收下銅牌。

兩年前的杭州亞運會，張煥宜就在男子武術散打70公斤級賽事拿下一面銅牌，而25歲的他今年則是首度站上世運會舞台，在8強賽擊敗瑞典選手後，張煥宜4強賽則是碰上香港選手張溢霖，不過最終敗下陣來落入銅牌戰。

今天晚間的銅牌戰，張煥宜則是對上魯斯蘭，在開場選手介紹時，張煥宜就獲得滿場觀眾的加油與歡呼聲浪，在兩回合賽事中只要張煥宜產生有效攻勢，場邊就會傳來如雷歡呼聲，最終他也成功擊敗對手，搶下銅牌，也是我國代表團今天繼合球隊後的第二面銅牌，目前累積拿下1金、1銀、4銅。