中華女子拔河隊世運會6連霸　教練感佩選手冷靜應對勝出

中華女子拔河隊前天在成都世運會500公斤級賽事一路過關斬將，成功摘下代表團本屆首金，也創下始無前例的6連霸紀錄。代表隊成員28人下午搭機返回桃園國際機場，景美女中、桃園壽山高中、新北市鶯歌國中及台中新社高中親友團準備了花圈、麵包及手搖飲到場接機。雖然女子拔河隊創下六連霸佳績，但教育部、體育署高層都未到場接機，僅體育署2承辦人到場，與往年接機規格相比差距甚大，主管單位忽視引發親友不滿。

女子隊教練郭昇表示，這一次成績非常好是六連霸，因賽前已集訓了6個多月，感謝協會賽前安排一系列的挑戰賽，讓隊員以賽代訓，在台灣訓練過程中就有2個禮拜是下雨，等於是出國比賽前就經歷過了，所以非常感謝協會安排的挑戰賽，讓隊員們的狀況帶到最好，非常感謝協會以及華南、長庚等眾多贊助商的幫忙，才能拿下這一面金牌。

郭昇也談到這次參賽的6個國家都是去年2024年世錦賽前6名才能參加，但是比賽期間成都下大雨，參賽的6國都不熟悉，比賽就是看誰的反應好、誰比較早進入狀況就能夠拿到冠軍，所以難度是相對高的，過去不曾下這麼大雨比賽的，對選手來講是很棒的體驗，也非常感謝選手在這麼惡劣的環境之下，還能夠冷靜思考、應對，非常佩服他們。