世運會／銅牌戰下半場逆轉捷克 我國合球隊連5屆奪牌
成都世運會今天進行合球獎牌戰，中華隊在與捷克的銅牌戰上半場打完還一度落後的情況下，靠著第三節打出9：5的攻勢逆轉戰局，最終以19：15逆轉擊敗捷克，連續五屆世運會都達成奪牌任務，也是我國代表團本屆第5面獎牌。
我國合球隊從1997年首度在世運會拿下獎牌至今，除了2005年以第五名作收外，每屆都有獎牌進帳，其中又以2017年拿下銀牌表現最佳，也已經連續四屆都有獎牌入袋。
而今年中華隊分組賽以2勝1敗晉級4強賽，不過在4強賽不敵比利時後，中華隊則是落入銅牌戰，並在今天遭遇捷克，上半場中華隊受制於捷克的防守，尤其在第二節僅有2分入袋，上半場打完也以8：9落後。
不過第三節中華隊成功突破捷克防線，靠著吳沛芸、林雅雯的連續進球超前比分，幫助中華隊單節進帳9分，三節打完反倒取得17：14領先；第四節前段雙方也展開激烈的防守戰，在前8分鐘兩隊一分未得，直到比賽剩下1分06秒時中華隊才由張書綺得分，幫助中華隊奠定勝基，取得4分領先，最終中華隊也以19：15取勝，連續5屆完成奪牌任務。
