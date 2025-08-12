快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／12歲徐可倢越級打歐巡U14 抱回1金2銀獲選最有天賦球員

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
徐可倢在歐巡第四站捷克參加ITF世界少年團體錦標總決賽的打球英姿，最終獲得第6名，已是2000年以來U14女子隊史最佳表現。圖／徐可倢提供
徐可倢在歐巡第四站捷克參加ITF世界少年團體錦標總決賽的打球英姿，最終獲得第6名，已是2000年以來U14女子隊史最佳表現。圖／徐可倢提供

來自屏東的徐可倢暑假獲GSDF大滿貫發展基金資助參加2025歐洲青少年巡迴賽，年僅12歲越級挑戰U14，歷經30場比賽贏得1個冠軍、2個亞軍獎牌，並獲得「最有天賦年輕球員」殊榮，昨天返抵台灣。

徐可倢7月10日晚間飛抵巴黎，受訓3天之後，14日起連續4周巡迴法國、德國、捷克展開4站密集賽事，第一站在巴黎Open Stade Français尚未打出成績，第二站法國安納西Tennis Europe U14 d'Annecy搭配尼泊爾選手Shivali Gurung，贏得雙打冠軍。

第三站德國杜倫國際網球錦標賽同樣搭檔Shivali Gurung，贏得雙打亞軍；單打也是亞軍，同時獲選「最有天賦的年輕球員」特別獎。第四站飛往捷克普羅斯捷約夫與中華隊會合參加ITF世界少年團體錦標總決賽，最終獲得第6名，已是2000年以來U14女子隊史最佳表現。

賽後徐可倢搭機14.5個小時於昨天下午4時許回到桃園機場，又因高鐵客滿票難買，直到晚間8時許獨自返抵高雄左營站和爸爸會合才去吃晚餐。她說這一趟歐巡整整1個月，若有賽程平均每天打2場，一有空檔又被大會教練喊去練體能，所以很操、很累！印象最深則是食物很難吃，變化很少、給的份量也很少。

由於未滿13歲，無法累積ITF國際網球總會積分，行前教練教她不要有壓力、盡情享受比賽、好好去玩，但是她說：上了球場還是會想贏啊！且因自己在歐洲沒有積分、沒有排名，導致單打抽籤很容易遇到種子選手，不過仍從敗部復活一路打到亞軍，她說，對手都很強，但是我都差一點點就贏了。

長期陪練球的國立屏東大學體育室主任林瑞興說，徐可倢近半年實力提升不少，但才12歲越級打14歲組，還是吃虧了一些。尤其是歐巡最高等級青少年比賽，單雙打都一場比一場好，能得此佳績且獲選「最有天賦年輕球員」殊榮，實在不容易。

徐可倢（右）在2025歐洲青少年巡迴賽，第二站法國安納西Tennis Europe U14 d'Annecy搭配尼泊爾選手Shivali Gurung，贏得雙打冠軍。圖／徐可倢提供
徐可倢（右）在2025歐洲青少年巡迴賽，第二站法國安納西Tennis Europe U14 d'Annecy搭配尼泊爾選手Shivali Gurung，贏得雙打冠軍。圖／徐可倢提供
完成歐巡賽程的徐可倢搭機14.5個小時於昨天下午4時許回到桃園機場，又因高鐵客滿票難買，直到晚間8時許獨自返抵高雄左營站和爸爸會合才去吃晚餐，吃完已經深夜11時，笑容中略顯疲態。圖／徐可倢提供
完成歐巡賽程的徐可倢搭機14.5個小時於昨天下午4時許回到桃園機場，又因高鐵客滿票難買，直到晚間8時許獨自返抵高雄左營站和爸爸會合才去吃晚餐，吃完已經深夜11時，笑容中略顯疲態。圖／徐可倢提供
來自屏東的徐可倢參加2025歐洲青少年巡迴賽，年僅12歲越級挑戰U14，歷經30場比賽贏得1個冠軍、2個亞軍獎牌，並獲得「最有天賦年輕球員」殊榮。圖／徐可倢提供
來自屏東的徐可倢參加2025歐洲青少年巡迴賽，年僅12歲越級挑戰U14，歷經30場比賽贏得1個冠軍、2個亞軍獎牌，並獲得「最有天賦年輕球員」殊榮。圖／徐可倢提供
徐可倢在2025歐洲青少年巡迴賽，第三站德國杜倫青少年盃獲選「最有天賦的年輕球員」特別獎。圖／徐可倢提供
徐可倢在2025歐洲青少年巡迴賽，第三站德國杜倫青少年盃獲選「最有天賦的年輕球員」特別獎。圖／徐可倢提供

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

杜倫 羅斯 中華隊

延伸閱讀

大陸旅遊潮在捷克回升 網友：是時候掛台灣國旗

網球／WTA辛辛那提女網賽 謝淑薇和日本搭檔首輪淘汰

網球／退出辛辛那提賽 約克維奇美網前不打熱身賽

活力40載！RADO發表Captain Cook庫克船長X網球限量套組 遠眺明日

相關新聞

舉重／郭婞淳返58公斤級備戰世錦賽 談婉拒運動部長原因

我國「舉重女神」郭婞淳今天午與藝人婁峻碩一同為運動品牌UNDER ARMOUR創新設計的「UA HALO系列」進行站台，...

網球／12歲徐可倢越級打歐巡U14 抱回1金2銀獲選最有天賦球員

來自屏東的徐可倢暑假獲GSDF大滿貫發展基金資助參加2025歐洲青少年巡迴賽，年僅12歲越級挑戰U14，歷經30場比賽贏...

舉重／降體重備戰世錦賽 郭婞淳笑談：不能吃東西容易生氣

「舉重女神」郭婞淳在今年7月的東亞舉重錦標賽中，根據最新分級制度從原本女子59公斤級改為58公斤級，為10月在挪威登場的世界舉重錦標賽提前做準備，在今天出席活動時她透露，這次比賽目標除了觀察潛在對手，更希望維持身體健康。

桌球／張本智和指控中國教練「1舉動」不尊重 中、日網友熱議

日本桌球好手張本智和昨天在WTT橫濱冠軍賽以4︰2擊敗中國大陸王楚欽，拿下男單冠軍，賽後他與中國教練王皓的互動成為焦點。 據日本媒體報導，張本智和10日在4強賽以4︰2擊敗中國選手向鵬後，不只向

世運會／獎牌庫競速溜冰開賽 選手首日調整狀態鎖定頒獎台

世運會中華隊今天展開滑輪運動的征程，共4位選手出戰競速溜冰公路賽賽事，其中張宥心在女子1萬公尺計分賽取得第4名成績，與頒...

藤球／台日交流5年有成 日協會會長來台參訪加碼好消息

中華藤球協會與日本藤球協會自2020年締結姊妹會至今5年生根有成，日本會長竹下俊一、副會長三澤勝昨天聯袂抵台，展開4天訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。