網球／12歲徐可倢越級打歐巡U14 抱回1金2銀獲選最有天賦球員

來自屏東的徐可倢暑假獲GSDF大滿貫發展基金資助參加2025歐洲青少年巡迴賽，年僅12歲越級挑戰U14，歷經30場比賽贏得1個冠軍、2個亞軍獎牌，並獲得「最有天賦年輕球員」殊榮，昨天返抵台灣。

徐可倢7月10日晚間飛抵巴黎，受訓3天之後，14日起連續4周巡迴法國、德國、捷克展開4站密集賽事，第一站在巴黎Open Stade Français尚未打出成績，第二站法國安納西Tennis Europe U14 d'Annecy搭配尼泊爾選手Shivali Gurung，贏得雙打冠軍。

第三站德國杜倫國際網球錦標賽同樣搭檔Shivali Gurung，贏得雙打亞軍；單打也是亞軍，同時獲選「最有天賦的年輕球員」特別獎。第四站飛往捷克普羅斯捷約夫與中華隊會合參加ITF世界少年團體錦標總決賽，最終獲得第6名，已是2000年以來U14女子隊史最佳表現。

賽後徐可倢搭機14.5個小時於昨天下午4時許回到桃園機場，又因高鐵客滿票難買，直到晚間8時許獨自返抵高雄左營站和爸爸會合才去吃晚餐。她說這一趟歐巡整整1個月，若有賽程平均每天打2場，一有空檔又被大會教練喊去練體能，所以很操、很累！印象最深則是食物很難吃，變化很少、給的份量也很少。

由於未滿13歲，無法累積ITF國際網球總會積分，行前教練教她不要有壓力、盡情享受比賽、好好去玩，但是她說：上了球場還是會想贏啊！且因自己在歐洲沒有積分、沒有排名，導致單打抽籤很容易遇到種子選手，不過仍從敗部復活一路打到亞軍，她說，對手都很強，但是我都差一點點就贏了。