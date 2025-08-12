聽新聞
舉重／降體重備戰世錦賽 郭婞淳笑談：不能吃東西容易生氣
「舉重女神」郭婞淳在今年7月的東亞舉重錦標賽中，根據最新分級制度從原本女子59公斤級改為58公斤級，因此為10月在挪威登場的世界舉重錦標賽必需降體重提前做準備，在今天出席活動時她透露，這次比賽目標除了觀察潛在對手，更希望維持身體健康。
談到目前備賽狀況，郭婞淳表示腰傷控制得不錯，訓練也能按照自己的節奏進行，「還是會有一些狀況出現，但就是慢慢去面對、解決。今年世錦賽最大目標，就是看看從64公斤降下來以及55公斤升上來的好手有哪些，作為未來的潛在對手。」
在飲食控制方面，郭婞淳從5月亞錦賽結束後便開始降體重，菜單包括麥片、地瓜、蔬菜、雞肉等，晚餐則會在7點前吃完。郭婞淳笑說：「如果睡前餓就會心情不好，尤其周五下午調整沒有訓練，偏偏又不能吃東西，那天特別容易生氣。」平時教練也會叮嚀體重維持在60.5公斤以內，避免超過上限2.5公斤。
至於東亞錦的觀察，她認為不少參賽的新面孔非常年輕，「主要是順一下比賽的節奏，沒有特別去做調整，用新的量級比賽，狀態還不錯，也達到東亞錦想要的結果。」
另外，對於外界關注她與李洋是否被徵詢擔任首任運動部部長，郭婞淳坦言確實有被詢問，但第一時間就婉拒，「雖然我是體育出身，但現在以比賽訓練為主，也覺得自己經歷還不太夠。我相信不管誰接下來擔任部長，一定會讓體育越來越好。」
