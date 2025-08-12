快訊

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

以色列鎖定殺害新聞記者，國際媒體哀悼的加薩危機

聽新聞
0:00 / 0:00

舉重／降體重備戰世錦賽 郭婞淳笑談：不能吃東西容易生氣

聯合報／ 實習記者曾奕鈞／台北即時報導
郭婞淳將備戰10月的世錦賽新量級。記者劉肇育／攝影
郭婞淳將備戰10月的世錦賽新量級。記者劉肇育／攝影

舉重女神」郭婞淳在今年7月的東亞舉重錦標賽中，根據最新分級制度從原本女子59公斤級改為58公斤級，因此為10月在挪威登場的世界舉重錦標賽必需降體重提前做準備，在今天出席活動時她透露，這次比賽目標除了觀察潛在對手，更希望維持身體健康。

談到目前備賽狀況，郭婞淳表示腰傷控制得不錯，訓練也能按照自己的節奏進行，「還是會有一些狀況出現，但就是慢慢去面對、解決。今年世錦賽最大目標，就是看看從64公斤降下來以及55公斤升上來的好手有哪些，作為未來的潛在對手。」

在飲食控制方面，郭婞淳從5月亞錦賽結束後便開始降體重，菜單包括麥片、地瓜、蔬菜、雞肉等，晚餐則會在7點前吃完。郭婞淳笑說：「如果睡前餓就會心情不好，尤其周五下午調整沒有訓練，偏偏又不能吃東西，那天特別容易生氣。」平時教練也會叮嚀體重維持在60.5公斤以內，避免超過上限2.5公斤。

至於東亞錦的觀察，她認為不少參賽的新面孔非常年輕，「主要是順一下比賽的節奏，沒有特別去做調整，用新的量級比賽，狀態還不錯，也達到東亞錦想要的結果。」

另外，對於外界關注她與李洋是否被徵詢擔任首任運動部部長，郭婞淳坦言確實有被詢問，但第一時間就婉拒，「雖然我是體育出身，但現在以比賽訓練為主，也覺得自己經歷還不太夠。我相信不管誰接下來擔任部長，一定會讓體育越來越好。」

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

舉重 郭婞淳 世錦賽

延伸閱讀

舉重／郭婞淳返58公斤級備戰世錦賽 談婉拒運動部長原因

日本羽賽／15日開戰 李洋回國訓扮心靈導師

巾幗羽英盃公益羽球賽登場 李洋義賣親筆簽名帽義賣幫助弱勢選手逐夢

羽球／公益賽擔任開球大使 李洋盼傳承愛心

相關新聞

舉重／郭婞淳返58公斤級備戰世錦賽 談婉拒運動部長原因

我國「舉重女神」郭婞淳今天午與藝人婁峻碩一同為運動品牌UNDER ARMOUR創新設計的「UA HALO系列」進行站台，...

網球／12歲徐可倢越級打歐巡U14 抱回1金2銀獲選最有天賦球員

來自屏東的徐可倢暑假獲GSDF大滿貫發展基金資助參加2025歐洲青少年巡迴賽，年僅12歲越級挑戰U14，歷經30場比賽贏...

舉重／降體重備戰世錦賽 郭婞淳笑談：不能吃東西容易生氣

「舉重女神」郭婞淳在今年7月的東亞舉重錦標賽中，根據最新分級制度從原本女子59公斤級改為58公斤級，為10月在挪威登場的世界舉重錦標賽提前做準備，在今天出席活動時她透露，這次比賽目標除了觀察潛在對手，更希望維持身體健康。

桌球／張本智和指控中國教練「1舉動」不尊重 中、日網友熱議

日本桌球好手張本智和昨天在WTT橫濱冠軍賽以4︰2擊敗中國大陸王楚欽，拿下男單冠軍，賽後他與中國教練王皓的互動成為焦點。 據日本媒體報導，張本智和10日在4強賽以4︰2擊敗中國選手向鵬後，不只向

世運會／獎牌庫競速溜冰開賽 選手首日調整狀態鎖定頒獎台

世運會中華隊今天展開滑輪運動的征程，共4位選手出戰競速溜冰公路賽賽事，其中張宥心在女子1萬公尺計分賽取得第4名成績，與頒...

藤球／台日交流5年有成 日協會會長來台參訪加碼好消息

中華藤球協會與日本藤球協會自2020年締結姊妹會至今5年生根有成，日本會長竹下俊一、副會長三澤勝昨天聯袂抵台，展開4天訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。