世運會／獎牌庫競速溜冰開賽 選手首日調整狀態鎖定頒獎台

世運會中華隊今天展開滑輪運動的征程，共4位選手出戰競速溜冰公路賽賽事，其中張宥心在女子1萬公尺計分賽取得第4名成績，與頒獎台擦身而過。

滑輪運動競速溜冰向來是中華代表團世運會獎牌庫，上屆2022伯明罕世運會拿到2銀、3銅共5面獎牌，隊史共獲得34面獎牌，而今天中華隊出賽成員為女子單圈計時賽劉懿萱、男子單圈計時賽郭立陽、女子1萬公尺計分賽張宥心，男子1萬公尺計分賽趙祖政。

張宥心雖曾獲世錦賽金牌，但世運會是首次參賽，一起床就非常緊張，「但一下場還是有告訴自己不要緊張，享受比賽。」她認為，過往心態較為急躁，此次較為沉著，與銅牌得主只差1分積分，那就繼續努力。

男子1萬公尺計分賽決賽，趙祖政取得第8名成績，他說：「今天調整之後，對場地更熟悉一點。」趙祖政表示，藉著這場賽事的歷練，期許自己在後面幾天的賽事再有突破自己的成績。

劉懿萱在女子單圈計時賽決賽以37秒990拿下第5，男子單圈計時賽的郭立陽決賽以35秒059名列第6。劉懿萱表示，「目標就是看能不能拚進決賽，要跟國外選手比爆發力。」

郭立陽表示，自己攻擊的點沒有掌握好，出彎道時被擠到，後面也找不太到機會，接下來展望場地賽部分，自己也比較有把握。