桌球／張本智和指控中國教練「1舉動」不尊重 中、日網友熱議
日本桌球好手張本智和昨天在WTT橫濱冠軍賽以4︰2擊敗中國大陸王楚欽，拿下男單冠軍，賽後他與中國教練王皓的互動成為焦點。
據日本媒體報導，張本智和10日在4強賽以4︰2擊敗中國選手向鵬後，不只向現場觀眾致意，還與向鵬、裁判握手，但當他想與中國教練王皓握手時，對方側身面對他，握了張本智和的手一下，就馬上將自己的手收回去。
張本智和受訪時提到無論是贏林詩棟還是王楚欽，中國隊教練王皓都會不認真握手或不正眼看人，「但如果我輸王楚欽，他們就會面帶自信來握手。」張本智和認為王皓的態度違反體育精神，並喊話中國隊能給對手多一點尊重。
相關報導引發中日網友熱烈討論，在中國論壇引發正反兩派意見，但有部分偏激的中國球迷稱張本智和是小日本鬼子，出征辱罵張本智和，「你在那傲慢，算哪根蔥」、「王皓教練站著等你這個小日子半天」、「怎麼，還得王皓親口說句寶貝你真棒？」。
日本網友也是兩派意見，有人認為王皓沒風度；也有人認為張本智和確實讓對方教練等太久。
昨天張本智和擊敗王楚欽奪下男單冠軍，賽後張本智和先與王皓握手，隨後興奮脫衣慶祝。
