藤球／台日交流5年有成 日協會會長來台參訪加碼好消息

中華藤球協會與日本藤球協會自2020年締結姊妹會至今5年生根有成，日本會長竹下俊一、副會長三澤勝昨天聯袂抵台，展開4天訪台之旅，除觀摩台北市、新北市2縣市基層學校發展外，也與中華藤協進行更進一步交流，在維持既有的合作訓練之外，竹下俊一也邀請我國參與明年8月的大阪藤球公開賽，透過比賽提升彼此藤球實力，並增進雙方國際情誼。

中華藤協理事長蔡鴻鵬表示，中華藤協致力推動國際交流，希望能與各國藤球組織建立更多友誼與合作關係，日本發展藤球運動超過30年，有許多值得我們學習與借鏡之處，藉由雙方這3年來實質交流與互動，已達初步預期目標，未來期待有更多互助、互惠的合作，進而強化台日之間的友誼。

名古屋亞運將於明年9月19日到10月4日舉行，身為東道主的日本藤協會長竹下俊一希望台灣代表隊能夠參與盛會，讓他們得以一盡地主之誼。而甫於7月世錦賽D1級贏得4金1銀的我國男、女代表隊，可望明年世錦賽晉升頂級行列，蔡鴻鵬強調，將力拚亞運會參賽資格，期許能如願前往名古屋。

台、日藤球協會5年前締結姊妹會，原於該年就將進行互訪活動，但因新冠肺炎疫情大爆發，造成2020年起近3年的國際交流停擺；2023年日本U23女子代表隊初次來台與我國U19女子代表隊展開「合宿」訓練，獲得雙方教練、選手的一致肯定，認為這樣的方式相當有效。

去年暑假我國男、女子潛優U19代表隊前往東京，進行初次在日本與該國U23男、女子代表隊「合宿」訓練，透過非常高強度練習與對抗，尤其是四人賽的訓練方式與戰術（日本男隊曾獲亞運會銀牌，今年還破紀錄贏得世錦賽金牌），不僅讓我隊選手獲益良多，包括隨隊教練更直呼根本「賺到了」。

今年由會長竹下俊一、副會長三澤勝代表日本藤協再次造訪寶島，顯示出台日兩會的濃厚友誼及緊密互動；明天台、日藤球協會進行意見交流，討論未來更多計劃，除了持續「合宿」訓練營，日本藤協正推動國內賽事轉型，考慮把既有的公開賽開放給國外選手參與，竹下會長也邀請我國能在明年8月派隊參與大阪藤球公開賽，雙方也有共識，希望未來能進一步結合周邊國家，共同辦理國際邀請賽。