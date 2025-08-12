舉重／郭婞淳返58公斤級備戰世錦賽 談婉拒運動部長原因

我國「舉重女神」郭婞淳今天午與藝人婁峻碩一同為運動品牌UNDER ARMOUR創新設計的「UA HALO系列」進行站台，10月將挑戰世錦賽新量級58公斤級的郭婞淳透露，這次世錦賽重點將是觀察來自55公斤與64公斤的潛在對手，為未來賽事做準備。

郭婞淳5月帶傷出征在中國江山舉行的亞洲錦標賽，最終拿下挺舉、總和兩面銅牌，她今天表示，由於舉重6月起改採新量級，包括日前東亞錦標賽，她也從59公斤級回到58公斤級，國際上也會有不少好手因此變換量級，因此10月在挪威舉行的世界錦標賽，將是觀察量級選手變化的好時機。

郭婞淳指出，為了因應量級的轉變，過去一段時間也經歷長時間的飲食控制，直到東亞錦賽事結束後才稍稍放鬆。

談到目前身體狀況，她說：「目前腰傷還是控制不錯，訓練也在自己的步調上，當然也是會有一些新的狀況，就是慢慢面對、接受和解決，這次世錦賽一個目標就還是保持身體健康，也去觀察一些潛在的對手。」

對於日前傳出遭徵詢首任運動部部長意願，郭婞淳今天坦言確實有被徵詢，不過目前仍保有選手身分，也將大量時間投入在訓練上，最終選擇婉拒，「因為是（運動部）第一年，這個部長人選非常重要，雖然我是體育人出身，但沒有那麼多經歷，自己目前還是訓練、比賽為主，所以就婉拒這個部分，不管是誰最終擔任這個位置，相信他會是能讓體育愈來愈好的人選，因為選擇要接一定就是做好準備。」

談到退役羽球國手李洋也傳出遭徵詢意願，郭婞淳表示，由於目前還在國家隊，李洋則在國體任教，加上自己常常到處跑，並沒有那麼多的交流和聯絡，也沒有特別去詢問他的想法，「但我相信不管他最後的選擇是什麼，都是他深思熟慮後的選擇。」