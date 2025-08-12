快訊

舉重／郭婞淳返58公斤級備戰世錦賽 談婉拒運動部長原因

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
郭婞淳因應舉重量級變化重返58公斤級，將在10月出征世界錦標賽。記者劉肇育／攝影
郭婞淳因應舉重量級變化重返58公斤級，將在10月出征世界錦標賽。記者劉肇育／攝影

我國「舉重女神」郭婞淳今天午與藝人婁峻碩一同為運動品牌UNDER ARMOUR創新設計的「UA HALO系列」進行站台，10月將挑戰世錦賽新量級58公斤級的郭婞淳透露，這次世錦賽重點將是觀察來自55公斤與64公斤的潛在對手，為未來賽事做準備。

郭婞淳5月帶傷出征在中國江山舉行的亞洲錦標賽，最終拿下挺舉、總和兩面銅牌，她今天表示，由於舉重6月起改採新量級，包括日前東亞錦標賽，她也從59公斤級回到58公斤級，國際上也會有不少好手因此變換量級，因此10月在挪威舉行的世界錦標賽，將是觀察量級選手變化的好時機。

郭婞淳指出，為了因應量級的轉變，過去一段時間也經歷長時間的飲食控制，直到東亞錦賽事結束後才稍稍放鬆。

談到目前身體狀況，她說：「目前腰傷還是控制不錯，訓練也在自己的步調上，當然也是會有一些新的狀況，就是慢慢面對、接受和解決，這次世錦賽一個目標就還是保持身體健康，也去觀察一些潛在的對手。」

對於日前傳出遭徵詢首任運動部部長意願，郭婞淳今天坦言確實有被徵詢，不過目前仍保有選手身分，也將大量時間投入在訓練上，最終選擇婉拒，「因為是（運動部）第一年，這個部長人選非常重要，雖然我是體育人出身，但沒有那麼多經歷，自己目前還是訓練、比賽為主，所以就婉拒這個部分，不管是誰最終擔任這個位置，相信他會是能讓體育愈來愈好的人選，因為選擇要接一定就是做好準備。」

談到退役羽球國手李洋也傳出遭徵詢意願，郭婞淳表示，由於目前還在國家隊，李洋則在國體任教，加上自己常常到處跑，並沒有那麼多的交流和聯絡，也沒有特別去詢問他的想法，「但我相信不管他最後的選擇是什麼，都是他深思熟慮後的選擇。」

舉重 郭婞淳 世錦賽

相關新聞

藤球／台日交流5年有成 日協會會長來台參訪加碼好消息

中華藤球協會與日本藤球協會自2020年締結姊妹會至今5年生根有成，日本會長竹下俊一、副會長三澤勝昨天聯袂抵台，展開4天訪...

舉重／郭婞淳返58公斤級備戰世錦賽 談婉拒運動部長原因

我國「舉重女神」郭婞淳今天午與藝人婁峻碩一同為運動品牌UNDER ARMOUR創新設計的「UA HALO系列」進行站台，...

「要Battle就來台中盃 」 盧秀燕下戰帖廣邀舞者9月同場競技

「要Battle就來台中盃！」台中市長盧秀燕與運動局長游志祥今天釋出賽事宣傳影片，廣邀全國舞者齊聚台中，並提醒賽事報名至...

辛辛那提網賽／先停電再響火警警報 辛納沒受影響晉級

辛辛那提名人賽今天發生停電意外，造成球場林德納家庭網球中心（Lindner Family Tennis Center）周...

羽球／奧運國手領軍 公益夏令營結合機器人

由優群科技股份有限公司主辦、清華大學羽球隊共同策劃的「羽球與機器人公益夏令營」今天在宜蘭縣五結國中熱鬧登場，活動集結五結...

世運會／女子柔術吳玉婷踏上夢想舞台 全力追夢不留遺憾 

2025年第12屆成都世界運動會，中華隊女子柔術選手吳玉婷一圓踏上世運舞台的夢想，雖未能叩關獎牌，但已全力以赴，沒為自己...

