「要Battle就來台中盃 」 盧秀燕下戰帖廣邀舞者9月同場競技
「要Battle就來台中盃！」台中市長盧秀燕與運動局長游志祥今天釋出賽事宣傳影片，廣邀全國舞者齊聚台中，並提醒賽事報名至8月25日截止，邀請大家把握機會，一起來Battle，影片邀請資深評審囂張老師、師妹老師及多位熱愛街舞的小朋友同台演出，用舞蹈傳遞熱情與態度，氛圍活潑逗趣又充滿節奏感，為9月13、14日的台中盃街舞大賽熱力暖身。
台中市政府運動局表示，台中盃街舞大賽自創辦以來已邁入第七屆，今年特別走進知名文創景點「審計新村」取景，融合街舞動感與城市地景美學，展現台中年輕、多元的文化魅力。賽事每年吸引全國各縣市超過200隊報名，為本市最大型、全國指標性街舞賽事。
今年首度推出女子Battle組別，鼓勵女性舞者自信綻放、自由出擊，讓女力在街舞舞台上盡情發光，同時邀請台中知名銀髮舞蹈團隊「索布雷特」驚喜登場，證明熱愛舞動，從來沒有年齡設限。賽事也持續與台中市身心障礙體育總會合作，打造無障礙參賽舞台，讓身障朋友也能在節奏中發光發熱。此外，更積極拓展國際參賽隊伍，讓多元文化在台中街頭交會，展現這座城市的熱情與包容。
本屆賽事包含排舞公開組、青年組、兒童組、MV組，以及Battle 3v3、2v2、1v1和女子1v1等多元賽制，滿足各年齡層與風格舞者的挑戰需求，活動報名連結（https://reurl.cc/ZN9x4V）。為鼓勵大家一起來Battle，凡於「台中市政府運動局」FB粉專追蹤、按讚及留言，就可參加抽獎，一起加入這場熱力四射的舞蹈盛宴。
🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言