「要Battle就來台中盃 」 盧秀燕下戰帖廣邀舞者9月同場競技

「要Battle就來台中盃！」台中市長盧秀燕與運動局長游志祥今天釋出賽事宣傳影片，廣邀全國舞者齊聚台中，並提醒賽事報名至8月25日截止，邀請大家把握機會，一起來Battle，影片邀請資深評審囂張老師、師妹老師及多位熱愛街舞的小朋友同台演出，用舞蹈傳遞熱情與態度，氛圍活潑逗趣又充滿節奏感，為9月13、14日的台中盃街舞大賽熱力暖身。

台中市政府運動局表示，台中盃街舞大賽自創辦以來已邁入第七屆，今年特別走進知名文創景點「審計新村」取景，融合街舞動感與城市地景美學，展現台中年輕、多元的文化魅力。賽事每年吸引全國各縣市超過200隊報名，為本市最大型、全國指標性街舞賽事。

今年首度推出女子Battle組別，鼓勵女性舞者自信綻放、自由出擊，讓女力在街舞舞台上盡情發光，同時邀請台中知名銀髮舞蹈團隊「索布雷特」驚喜登場，證明熱愛舞動，從來沒有年齡設限。賽事也持續與台中市身心障礙體育總會合作，打造無障礙參賽舞台，讓身障朋友也能在節奏中發光發熱。此外，更積極拓展國際參賽隊伍，讓多元文化在台中街頭交會，展現這座城市的熱情與包容。