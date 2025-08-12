辛辛那提網賽／先停電再響火警警報 辛納沒受影響晉級

辛辛那提名人賽今天發生停電意外，造成球場林德納家庭網球中心（Lindner Family Tennis Center）周邊一度混亂， 比賽也被影響75分鐘，恢復電力供應後超過1小時又出現疑似火警警報，讓正在出賽的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）都因一連串荒謬意外笑出聲。

主辦單位當地晚上6點前就宣布，比賽將因現場停電暫停；有現場記者在社群上發文表示，一台發電機發出濃煙，停電也導致挑戰系統的「鷹眼」受影響。

主辦單位告訴《CNN》，停電影響賽事中的多個系統，造成比賽暫停，大約1個小時後比賽就能在發電機作用後恢復進行。

當地時間約晚上7點25分，中央球場的比賽恢復進行，但現場沒有影片，計分板也沒有作用，觀眾要透過工作人員的手勢才能知道比分。網球頻道的轉播也因停電被迫中斷。

且在恢復比賽後的1個多小時，突然想起的火警警報讓比賽又喊停，剛奪下溫布頓金盃的辛納都忍不住笑了。之後主審確認兩邊球員仍願意繼續出賽，也確認操作鷹眼的工作人員沒有被迫離場；主場宣布比賽繼續進行後，觀眾還自發鼓掌歡呼。

辛納最終在瓦解局末點下以6：2、7：6（8：6）擊敗加拿大迪亞洛（Gabriel Diallo），晉級16強的球王說：「這對大會是非常艱困的一天。他發球非常好，尤其是第二盤，如果你在這樣辛苦狀態下打得不夠好，就會輸掉像這樣的比賽。」