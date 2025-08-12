羽球／奧運國手領軍 公益夏令營結合機器人

由優群科技股份有限公司主辦、清華大學羽球隊共同策劃的「羽球與機器人公益夏令營」今天在宜蘭縣五結國中熱鬧登場，活動集結五結國中65位學生，以及來自清寒與弱勢家庭的約15位學生參與，期望透過結合體育與科技的創新方式，讓孩子們在寓教於樂中學習，開啟對羽球與科學的好奇心。

優群科技董事長王朝樑表示，連續三年與清華羽球隊以夏令營形式合作，除了本身熱愛體育運動外，更希望透過實際行動落實企業社會責任，讓資源有限的孩子也能接受專業指導，本次羽球營隊由奧運國手許仁豪親自領軍，帶領清華羽球隊的同學們，一起引導學員們從中發掘對羽球的興趣及熱情，為羽球運動播種、培育新苗。

本次營隊除體育課程外，也安排科技體驗課程，同樣由優群科技股份有限公司長期贊助的清華大學DIT Robotics團隊設計活動，並且特別邀請清華大學特聘教授陳榮順親自帶領，讓孩子們在動手實作中接觸機器人技術與創新思維，拓展科技視野，激發創造力。王朝樑也期許，藉由這次營隊活動，鼓勵更多人關心社會，投入公益，為台灣社會挹注更多正向影響力。

教練許仁豪（後）親自指導小朋友動作。圖／清華大學提供

公益夏令營能順利舉辦有賴各界熱心支持，澳根尼有限公司董事長楊文芳提供剛開幕的奧根尼會館給予教練團舒適的住宿環境、提升教學品質，愛飛生文創事業有限公司協助營隊設計與規劃，台灣美津濃股份有限公司捐贈球拍與禮品，讓經濟弱勢學童無後顧之憂參與活動。此外，國立清華大學體育室、馥昱鴻開發有限公司等單位亦提供協助與聯繫，齊力促成此次融合運動、科技與公益理念的活動圓滿展開。

今天開幕儀式現場冠蓋雲集，多位貴賓蒞臨熱情支持，包括優群科技總經理劉興義、董事陳吉元，澳根尼有限公司董事長楊文芳，宜蘭縣五結國中主任姚佳佳，馥昱鴻開發有限公司黃俊凱特助，以及清華大學特聘教授陳榮順，共同見證這場由愛與行動交織的暑期公益計畫。

優群科技表示，未來將持續透過與學界合作，舉辦更多具意義的公益活動，以實際行動關懷並支持社會弱勢族群，深化企業對社會責任的承諾與實踐。