世運會／女子柔術吳玉婷踏上夢想舞台 全力追夢不留遺憾 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳玉婷（右）在柔術搏擊女子52公斤級分組賽遇上泰國選手努查納特（左）。圖／中華奧會提供
吳玉婷（右）在柔術搏擊女子52公斤級分組賽遇上泰國選手努查納特（左）。圖／中華奧會提供

2025年第12屆成都世界運動會，中華隊女子柔術選手吳玉婷一圓踏上世運舞台的夢想，雖未能叩關獎牌，但已全力以赴，沒為自己留下遺憾。

吳玉婷在柔術搏擊女子52公斤級分組賽，先後遇上泰國選手努查納特（Singchalad Nuchanat）與義大利的安東內拉（Farne Antonella），雖未能晉級，但吳玉婷賽後表示，努查納特是5月在約旦亞錦賽決賽遇到的對手，「雖然又敗給她，但是我覺得這次表現比當時好很多。」

吳玉婷表示，世運會不僅是她生涯最大的一場賽事，也是夢想的舞台，「對我自己的期許，我覺得我表現好，雖然沒有辦法拿下獎牌，但是過程中，也是很享受這個比賽。4年一次的世界運動會是我從小到大最大的比賽，很珍惜，也很珍貴，我有把自己最好的表現出來我覺得我很棒了，謝謝中華奧會與教練的支援，讓我能站在這邊。」

吳玉婷談到，雖然踏上世運舞台，但也存在壓力，這兩天睡眠不太穩定，尤其對戰表出爐又看到努查納特，壓力挺大，「但我在表現中沒有落差太大。」

中華隊教練王葉豪表示，世運會前設定的假想敵，就是努查納特與安東內拉，「第一場對手在戰術、策略都做很好。」

王葉豪指出，義大利選手則更為強悍，能力比泰國選手好很多，也是過於積極搶分時，衝撞變太多，「在高強度競爭中，這壓力真的很大，但是玉婷能兼顧工作、訓練還能有這樣的表現，實在很不容易。」

中華隊 世運會

世運會／拔河締造6連霸 選手讚教練感染超強意志力

相關新聞

足球／C羅終於向交往8年女友求婚！巨大鑽戒價值約1.5億元

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）終於向交往8年的女友喬治娜（Georgina Rodríguez）求婚。喬治娜今天在社群平台曬出巨大鴿子蛋求婚鑽戒，並表示「我願意」，

田徑／42年全國紀錄被簡子傑打破 黃文成親自頒發獎金

我國旅日田徑好手簡子傑上月25日在全日本高校綜合體育大會男子1500公尺分組決賽，以3分45秒26成績打破由黃文成保持了...

足球／亞足聯挑戰聯賽外圍賽 台鋼明晚在台北戰蒙古 全力捍衛主場

2025/26亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League, ACGL）外圍資格賽明天登場，台南市台鋼首場主...

世運會／拔河締造6連霸 選手讚教練感染超強意志力

中華女子拔河隊昨天在成都世運會500公斤級賽事一路過關斬將，成功摘下代表團本屆首金，也創下始無前例的6連霸紀錄。

NFL／布雷迪銅像揭幕 愛國者下一座會選誰？

8月8日愛國者隊舉行傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）的銅像揭幕儀式，高帥挺拔的銅像沒有做歪，給足史上最偉大四分衛...

