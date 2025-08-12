快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／C羅終於向交往8年女友求婚！巨大鑽戒價值約1.5億元

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治娜(左)、C羅(右)。 美聯社
喬治娜(左)、C羅(右)。 美聯社

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）終於向交往8年的女友喬治娜（Georgina Rodríguez）求婚。喬治娜今天在社群平台曬出巨大鴿子蛋求婚鑽戒，並表示「我願意」，數百萬粉絲湧入貼文留言祝福。

C羅與喬治娜2016年開始交往，當時喬治娜是名牌Gucci專櫃的櫃姐，某次C羅造訪該店時一見鍾情，對喬治娜展開追求，目前愛情已長跑8年。這8年C羅與喬治娜育有4名子女，喬治娜也對C羅與前女友生的小孩視如己出，一家七口和樂融融。

如今兩人終於訂婚，從喬治娜分享的照片可見，兩人伸手交疊，喬治娜無名指上有巨大橢圓形鑽戒，鑽石寬度幾乎超過手指。

據美媒《WWD》報導，這顆求婚戒是鑽戒設計中的經典三石戒指，三石就是聚焦中央主石，兩側圍繞2顆較小的輔石。這枚的中央主石為橢圓白鑽，輔石同為橢圓白鑽，交織於鉑金或18K白金貴金屬。這顆巨大橢圓形鑽石，預估要價500萬美元（約1.49億新台幣）。

C羅 Cristiano Ronaldo

相關新聞

足球／C羅終於向交往8年女友求婚！巨大鑽戒價值約1.5億元

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）終於向交往8年的女友喬治娜（Georgina Rodríguez）求婚。喬治娜今天在社群平台曬出巨大鴿子蛋求婚鑽戒，並表示「我願意」，

田徑／42年全國紀錄被簡子傑打破 黃文成親自頒發獎金

我國旅日田徑好手簡子傑上月25日在全日本高校綜合體育大會男子1500公尺分組決賽，以3分45秒26成績打破由黃文成保持了...

世運會／女子柔術吳玉婷踏上夢想舞台 全力追夢不留遺憾 

2025年第12屆成都世界運動會，中華隊女子柔術選手吳玉婷一圓踏上世運舞台的夢想，雖未能叩關獎牌，但已全力以赴，沒為自己...

足球／亞足聯挑戰聯賽外圍賽 台鋼明晚在台北戰蒙古 全力捍衛主場

2025/26亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League, ACGL）外圍資格賽明天登場，台南市台鋼首場主...

世運會／拔河締造6連霸 選手讚教練感染超強意志力

中華女子拔河隊昨天在成都世運會500公斤級賽事一路過關斬將，成功摘下代表團本屆首金，也創下始無前例的6連霸紀錄。

NFL／布雷迪銅像揭幕 愛國者下一座會選誰？

8月8日愛國者隊舉行傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）的銅像揭幕儀式，高帥挺拔的銅像沒有做歪，給足史上最偉大四分衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。