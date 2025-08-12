足球／C羅終於向交往8年女友求婚！巨大鑽戒價值約1.5億元

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）終於向交往8年的女友喬治娜（Georgina Rodríguez）求婚。喬治娜今天在社群平台曬出巨大鴿子蛋求婚鑽戒，並表示「我願意」，數百萬粉絲湧入貼文留言祝福。

C羅與喬治娜2016年開始交往，當時喬治娜是名牌Gucci專櫃的櫃姐，某次C羅造訪該店時一見鍾情，對喬治娜展開追求，目前愛情已長跑8年。這8年C羅與喬治娜育有4名子女，喬治娜也對C羅與前女友生的小孩視如己出，一家七口和樂融融。

如今兩人終於訂婚，從喬治娜分享的照片可見，兩人伸手交疊，喬治娜無名指上有巨大橢圓形鑽戒，鑽石寬度幾乎超過手指。

據美媒《WWD》報導，這顆求婚戒是鑽戒設計中的經典三石戒指，三石就是聚焦中央主石，兩側圍繞2顆較小的輔石。這枚的中央主石為橢圓白鑽，輔石同為橢圓白鑽，交織於鉑金或18K白金貴金屬。這顆巨大橢圓形鑽石，預估要價500萬美元（約1.49億新台幣）。