田徑／42年全國紀錄被簡子傑打破 黃文成親自頒發獎金

我國旅日田徑好手簡子傑上月25日在全日本高校綜合體育大會男子1500公尺分組決賽，以3分45秒26成績打破由黃文成保持了42年的全國紀錄，而昨天中華民國田徑協會秘書長王景成代表田徑協會，以及原紀錄保持人、現任中華田協副理事長黃文成各頒發10萬元獎金給簡子傑，並由他的雙親代領。

目前就讀仙台育英學園高校三年級的簡子傑，父親簡招旺、母親許玉芳都是我國田徑名將，在上月25日登場的全日本高校綜合體育大會，他成功以3分45秒26成績打破黃文成在1983年創下、高懸42年的3分46秒4全國紀錄。

而昨天由田協副理事長朱文慶作東，田協秘書長王景成代表協會與副理事長黃文成各頒贈獎金10萬元給簡子傑，不過由於簡子傑已於日前赴日繼續訓練，由父親簡招旺、母親許玉芳代表領受。