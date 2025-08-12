田徑／42年全國紀錄被簡子傑打破 黃文成親自頒發獎金
我國旅日田徑好手簡子傑上月25日在全日本高校綜合體育大會男子1500公尺分組決賽，以3分45秒26成績打破由黃文成保持了42年的全國紀錄，而昨天中華民國田徑協會秘書長王景成代表田徑協會，以及原紀錄保持人、現任中華田協副理事長黃文成各頒發10萬元獎金給簡子傑，並由他的雙親代領。
目前就讀仙台育英學園高校三年級的簡子傑，父親簡招旺、母親許玉芳都是我國田徑名將，在上月25日登場的全日本高校綜合體育大會，他成功以3分45秒26成績打破黃文成在1983年創下、高懸42年的3分46秒4全國紀錄。
而昨天由田協副理事長朱文慶作東，田協秘書長王景成代表協會與副理事長黃文成各頒贈獎金10萬元給簡子傑，不過由於簡子傑已於日前赴日繼續訓練，由父親簡招旺、母親許玉芳代表領受。
對於簡子傑將自己的紀錄送入歷史，黃文成也直言後繼有人讓他感到相當開心，尤其簡子傑還年輕，將來他的成績還會更好、更棒。
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言