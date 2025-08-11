亞洲盃男籃／8強附加賽再碰約旦 中華隊半場4分領先

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊附加賽出戰約旦。圖／取自FIBA官網

相隔3年，中華隊和約旦隊再度在亞洲盃男籃賽附加賽對決，勝家就可獲得8強門票的關鍵戰，上半場兩隊比分拉鋸，中華隊靠第二節胡瓏貿外線破網帶出一波11：0攻勢，半場打完取得39：35領先。

上屆雅加達亞錦賽，中華隊和約旦也在附加賽碰頭，中華隊握有大幅領先卻被約旦最後4秒連進兩記戲劇性三分彈，反以1分差遭逆轉，錯過8強門票。今年中華隊分組連拿2勝，但分組最終戰不敵上屆季軍紐西蘭隊，落到D組第二，和C組第三的約旦再度在附加賽碰頭。

中華隊今天派出和預賽首戰同樣的先發，由陳盈駿、林庭謙、賀博、胡瓏貿搭配「新台灣人」高柏鎧，陳盈駿開賽立刻飆進三分彈，加上高柏鎧連進兩球，一度取得7：4領先；約旦回敬一波連拿6分攻勢反超，中華隊靠林庭謙飆進三分球助中華隊追平比分，加上陳冠全補籃得手、「黑豹」阿巴西飆進外線，賀丹讀秒階段的進球，首節中華隊取得21：17領先。

第二節阿巴西為中華隊籃下打進第一球，陳盈駿再助攻給劉錚快攻打進，中華隊領先擴大到25：20，但約旦靠中華隊失誤回敬連拿6分攻勢再反超，6分27秒中華隊才靠阿巴西三分出手遭犯規站上罰球線止血；阿巴西3罰俱中後中華隊又陷得分荒，不過28：32落後下胡瓏貿弧頂飆進三分彈，賀博中距離破網加上高柏鎧補籃，中華隊回敬一波11：0猛攻要回領先，半場打完握有39：35優勢。

中華隊 阿巴西 陳盈駿

