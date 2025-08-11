快訊

足球／亞足聯挑戰聯賽外圍賽 台鋼明晚在台北戰蒙古 全力捍衛主場

聯合報／ 即時報導
台南市台灣鋼鐵足球隊明晚將在台北戰蒙古韓嘎日德隊。圖／台鋼足球隊提供
台南市台灣鋼鐵足球隊明晚將在台北戰蒙古韓嘎日德隊。圖／台鋼足球隊提供

2025/26亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League, ACGL）外圍資格賽明天登場，台南市台鋼首場主場賽事將於 12日（周二）晚間7時30分在台北田徑場迎戰來訪的蒙古韓嘎日德隊。台南市台灣鋼鐵足球隊全隊上下蓄勢待發，誓言以最佳狀態應戰，為台灣爭取最高榮譽、全力捍衛主場榮耀。

台鋼足球隊總教練張武業今天（11日）在賽前記者會上表示，為迎接這場關乎晉級與榮耀的重要戰役，球隊在準備期專注於基礎體能與技術訓練，透過身體檢測數據分析建立體能基礎；今年球隊在外籍球員上也做了不少補強，著重在強化戰術與球隊戰術配合，全程執行高密度對抗與默契培養；期望在比賽期保持狀態並聚焦臨場應變。

他並強調教練團與球員間建立了高度溝通機制與跨部門協作，確保訓練與比賽後的檢討與修正，讓球隊在心理與技戰術上都持續進化。

身披國家隊隊長的吳俊青也在賽前記者會上表示，台灣鋼鐵秉持「以球員為本」與「為國爭光」的信念，面對任何挑戰都絕不退縮，他也知道這場比賽並不好打，但他有信心突破去年八強的成績，帶領隊上年輕球員爭取佳績。

洋將代表Sakkouh Mohamed也透露這場比賽他已備戰二個多月，也希望以他豐富的國際賽經驗帶領球隊全力求勝，他認為明天的天氣對於臨場表現將是很重要的關鍵，這是他遭遇過最特殊氣候的賽事，但他認為還是有信心克服。

台鋼隊的隊長潘文傑對於氣候一點也不擔心，他在大雨中出賽的經驗相當豐富，他的心中只有一個想法就是全力幫助球隊拿到勝利。

台灣鋼鐵足球隊領隊戴遐齡誠摯邀請全台球迷齊聚台北田徑場，親臨現場為台南市台鋼加油打氣、捍衛主場榮耀。

台鋼足球隊總教練張武業。圖／台鋼足球隊提供
台鋼足球隊總教練張武業。圖／台鋼足球隊提供

