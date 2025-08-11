聽新聞
世運會／拔河締造6連霸 選手讚教練感染超強意志力
中華女子拔河隊昨天在成都世運會500公斤級賽事一路過關斬將，成功摘下代表團本屆首金，也創下始無前例的6連霸紀錄。
成都一改過去高溫炎熱天氣，10日一早就大雨滂沱，中華隊在雨中奮戰仍舊強悍，預賽5戰全勝，強勢叩關準決賽；準決賽中華隊3：0擊敗德國，挺進金牌戰面對瑞士，哨聲響起沒多久就掌握局面，3：0締造自2005年杜伊斯堡世運會連續至本屆的6連霸壯舉。
中華隊教練郭昇雖行動較為不便，仍穿上雨衣全程督軍，為選手做戰術指導。教練賽後表示，選手們發揮得非常棒，「下這麼大的雨，在這樣的場地，根本是打水仗，還有這樣的發揮，我覺得非常優秀。」郭昇指出，出發成都前，協會都有安排比賽，對類似的氣候，都已經多方模擬進行訓練，所以選手都有經驗。
「教練非常辛苦，訓練時他也是這樣克服自己身體不適來看我們。」參賽選手田嘉蓉談到，教練教給她們最多的就是意志力和永不放棄的精神。
田嘉蓉認為，拔河隊沒有個人英雄，「8個都是英雄，比賽或訓練都是互相扶持、互相協助，才一步步走到這最高殿堂。」
參賽選手陳岳庭直呼非常開心，因為練習的一切都能發揮出來，「沒有太多失誤的地方，很開心能一起拿到6連霸。」
