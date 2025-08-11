世運會／龍舟奪銅寫突破 瞄準下屆拚金
成都世界運動會首度舉辦輕艇龍舟賽，中華隊參加8人座200公尺、8人座200公尺和10人座2000公尺追逐賽，成功帶回8人座200公尺銅牌，讓團隊更有信心下屆賽事挑戰金牌。
中華隊昨天在興隆湖連番上陣，率先登場的8人座200公尺先奪銅，10人座200公尺和與烏克蘭同時壓線，最終49秒03名列第4，與銅牌的烏克蘭僅差0.18秒，和獎牌擦身而過。
雖沒再登頒獎台，中華隊仍在不停歇的雨勢下進帳一面銅牌，隊長林聖儒說：「其實我們就是平常心，把平常訓練的戰術發揮到百分之百，甚至超過百分之百，然後全力以赴！」
林聖儒坦言，10人座200公尺決賽有點可惜，「就差0點0幾而已，但競技運動就是這樣，我們也都盡力了，能奪下一面獎牌很棒了，但我們就是保持尋求突破、再創佳績。」
參賽選手殷琬婷指出，雨天出賽主要在視線上造成影響，保暖更要注意，「熱身也要做加強，盡量讓身體可以保持熱度。」殷琬婷也提到，團隊已經有所突破，「可以在世界運動會讓龍舟首度成為正式項目的時候拿到獎牌，我們永遠都會把握下一個機會。」
教練侯鴻章表示，本次賽事首次以混合組為比賽項目，男子組選手長年保持持續性訓練，女子選手則在賽前4個月才集中訓練，集訓時間較短，在力量及肌耐力部分明顯還需加強。教練進一步說明，國際總會表示，下一屆德國卡爾斯魯爾世界運動會參賽資格將會改變，未來將以積分制，採近三年所累計的世界排名積分作為依據。
中華龍舟隊未來目標先放在爭取參加2026亞洲沙灘運動會，讓選手能有短期目標並持續保持訓練狀態及維持默契，並放遠下一屆世界運動會的奪金目標。
