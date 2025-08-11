世運會／拔河最終戰逆轉勝 中華隊混合賽獲第5

中華拔河隊昨天在女子500公斤奪下中華代表團在成都世運會的第一面金牌，今天出戰混合580公斤級賽事沒能再登頒獎台，不過最終戰上演精采逆轉勝，以第5名結束賽事。

拔河混合580公斤級賽事同樣有6隊與會，預賽循環賽後取前4名進行4強賽和獎牌賽，第5名和第6名只能參加排名賽。

身為唯一的亞洲隊伍，中華隊首戰德國隊連輸兩局；第二場面對義大利隊，第一局在拉鋸戰中先下一城，可惜第二局沒能乘勝追擊，只獲得1分積分。

第三戰面對荷蘭隊，中華隊改變排序，第一局在僵持中拿下勝利，可惜第二局沒能拿下，再度獲得1分積分；第四戰迎戰瑞士隊和第五戰面對比利時，中華隊沒能突破，兩場都是連輸兩局，沒能有積分進帳。

中華隊只獲得2分積分，和荷蘭隊都是一場未勝無緣4強；兩軍排名賽再碰頭，中華隊第一局在僵持戰中不敵荷蘭，但第二局很快發起進攻，順利扳平戰局，決勝第三局再延續勝利，上演「輸一贏二」逆轉勝，以勝利和第五名為成都之旅作結。

前兩天都獲得銀牌的瑞士隊，混合賽再闖金牌戰，和比利時隊的壓軸對決連贏兩局，沒再「銀恨」；銅牌由德國隊擊敗義大利隊拿下。