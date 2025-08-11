快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

聽新聞
0:00 / 0:00

世運會／拔河最終戰逆轉勝 中華隊混合賽獲第5

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華拔河隊出戰混合580公斤級賽事沒能再登頒獎台，不過最終戰上演精采逆轉勝，以第5名結束賽事。圖取自中華民國拔河運動協會
中華拔河隊出戰混合580公斤級賽事沒能再登頒獎台，不過最終戰上演精采逆轉勝，以第5名結束賽事。圖取自中華民國拔河運動協會

中華拔河隊昨天在女子500公斤奪下中華代表團在成都世運會的第一面金牌，今天出戰混合580公斤級賽事沒能再登頒獎台，不過最終戰上演精采逆轉勝，以第5名結束賽事。

拔河混合580公斤級賽事同樣有6隊與會，預賽循環賽後取前4名進行4強賽和獎牌賽，第5名和第6名只能參加排名賽。

身為唯一的亞洲隊伍，中華隊首戰德國隊連輸兩局；第二場面對義大利隊，第一局在拉鋸戰中先下一城，可惜第二局沒能乘勝追擊，只獲得1分積分。

第三戰面對荷蘭隊，中華隊改變排序，第一局在僵持中拿下勝利，可惜第二局沒能拿下，再度獲得1分積分；第四戰迎戰瑞士隊和第五戰面對比利時，中華隊沒能突破，兩場都是連輸兩局，沒能有積分進帳。

中華隊只獲得2分積分，和荷蘭隊都是一場未勝無緣4強；兩軍排名賽再碰頭，中華隊第一局在僵持戰中不敵荷蘭，但第二局很快發起進攻，順利扳平戰局，決勝第三局再延續勝利，上演「輸一贏二」逆轉勝，以勝利和第五名為成都之旅作結。

前兩天都獲得銀牌的瑞士隊，混合賽再闖金牌戰，和比利時隊的壓軸對決連贏兩局，沒再「銀恨」；銅牌由德國隊擊敗義大利隊拿下。

比利 中華隊 世運會

延伸閱讀

台維斯盃／夜市球王領軍 中華隊主場戰挪威

世運會／中華女子拔河6連霸 教練郭昇坐輪椅淋雨督軍

世運會／7戰皆直落二奪金！中華隊寫女子拔河6連霸

世運會／郭政佑帽子戲法 中華隊直排輪曲棍球退地主開胡

相關新聞

今夏是足球告別季節！歐洲豪門巨星為何紛紛離隊？

2025年夏季轉會窗，對於全球足球迷來說，註定是個充滿離愁別緒的季節。多位俱樂部最具標誌性的傳奇球員、同時也是球隊的隊長都在這個夏季宣布離隊，除了英超熱刺（Tottenham Hotspur）的孫興慜之外，包括西甲皇家馬德里（Real Madrid）的莫德里奇（Luka Modric）、英超曼城（Manchester City）的德布勞內（Kevin De Bruyne）、萊斯特城（Leicester City）的瓦迪（Jamie Vardy）、德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的穆勒（Thomas Müller）都在這個夏季宣布離隊。

NFL／布雷迪銅像揭幕 愛國者下一座會選誰？

8月8日愛國者隊舉行傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）的銅像揭幕儀式，高帥挺拔的銅像沒有做歪，給足史上最偉大四分衛...

世運會／龍舟奪銅寫突破 瞄準下屆拚金

成都世界運動會首度舉辦輕艇龍舟賽，中華隊參加8人座200公尺、8人座200公尺和10人座2000公尺追逐賽，成功帶回8人...

世運會／拔河最終戰逆轉勝 中華隊混合賽獲第5

中華拔河隊昨天在女子500公斤奪下中華代表團在成都世運會的第一面金牌，今天出戰混合580公斤級賽事沒能再登頒獎台，不過最...

台維斯盃／夜市球王領軍 中華隊主場戰挪威

2025中華隊、挪威台維斯盃世界一級（2025 Davis Cup World Group I - TPE vs NOR...

PGA／聖朱德錦標賽俞俊安32名作收 無緣季後賽第2戰

PGA聯邦盃季後賽首戰聖朱德錦標賽今天進行最終回合，台灣參賽好手俞俊安抓2博蒂、吞1柏忌繳出69桿，以4天276桿、並列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。