快訊

台維斯盃／夜市球王領軍 中華隊主場戰挪威

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊在主場迎接挪威。圖／中華網球協會提供
2025中華隊、挪威台維斯盃世界一級（2025 Davis Cup World Group I - TPE vs NOR）將在9月13和9月14日在台北市網球中心登場，中華隊再度由退役名將盧彥勳執掌兵符，球員集結「夜市球王」曾俊欣、吳東霖、莊吉生、何承叡和黃琮豪，力拚將勝利留在主場。

被譽為「網球界的世界盃」台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，每年吸引世界頂尖男子好手披上國家戰袍、為國而戰。中華隊雖於二月對上擁有32座冠軍紀錄的美國隊未能取勝，仍展現頑強鬥志，拚戰精神與比賽內容備受肯定。

本次中華代表隊集結五位菁英好手，攜手捍衛主場榮耀，「夜市球王」曾俊欣目前單打世界排名113位，今年在挑戰賽單打斬獲一冠一亞；身高188公分吳東霖擁有重砲發球優勢，資深國手莊吉生曾在2017台北世大運與杭州亞運勇奪金牌，將以豐富的大賽經歷凝聚團隊士氣。雙打方面，何承叡本季收穫7座挑戰賽雙打冠軍，整體近況絕佳；黃琮豪剛拿下生涯首座挑戰賽雙打頭銜，兩人的世界排名屢創新高，實力備受肯定。

賽事門票定於8月13日中午12點在ibon售票系統全面開賣，單日票全票600元、優待票300元；二樓兩日套票全票800元、優待票400元；三樓兩日套票全票900元、優待票450元。

8月13日至31日早鳥預購期間，賽會更推出位在主隊後方、限量500席的「限時應援兩日套票」，全票700元、優待票350元，獨家贈送西雅圖咖啡濃淬咖啡球一盒、秩序冊一本和應援摺扇兩款，中華隊球迷務必把握機會欲購從速，以免向隅。

兩天賽事都是上午11點開賽，預計賽前1小時開放現場售票與觀眾進場。主辦單位中華民國網球協會呼籲球迷踴躍進場觀賽，外縣市球迷可憑賽事門票，享有加購高鐵票85折優惠，相關活動內容請參考ibon票券加購高鐵說明。網協也將邀請歷屆台維斯盃國手，前來比賽現場共襄盛舉。

中華隊 挑戰賽 台維斯盃

