水球／歷史突破！中華男子隊在亞太錦標賽奪亞軍 創隊史最佳

第24屆亞太區水球錦標賽昨天（10日）在香港九龍公園游泳池畫下句點，中華台北男子水球代表隊在本屆賽事中首次晉級冠軍戰，最終以8：14惜敗香港A隊，勇奪亞軍，締造隊史最佳紀錄。

本屆賽事雲集亞太各國頂尖勁旅，中華隊一路過關斬將，展現出色的團隊默契與穩固防守，成功闖進決賽。冠軍戰中，雙方攻防節奏緊湊，場面緊張激烈，雖未能逆轉戰局，但全隊拚戰到底的精神，贏得現場觀眾與對手一致肯定。

球員表現同樣亮眼——程雍舜憑藉穩健的門前守護與多次關鍵撲救，榮獲「最佳守門員」殊榮；盧煜、羅淼、周晏佑則在不同場次中獲頒單場MVP，為球隊增添多項榮耀。

中華隊教練表示，這次比賽不僅是實力的驗證，更是台灣水球邁向國際的重要一步：「能與亞洲各國強隊抗衡並奪下亞軍，證明我們的努力與實力。」