辛辛那提女網／詹皓晴、吳芳嫺連續落馬 3台將皆「一輪遊」

我國兩名女將詹皓晴和吳芳嫺今天在辛辛那提女網賽先後上陣，可惜都連輸兩盤出局，加上先前「一姊」謝淑薇也沒能奪得勝場，3名台將都是「一輪遊」。

詹皓晴北美硬地賽程改和中國蔣欣玗合作，兩人辛辛那提女網賽名列第8種子，不過今天面對日本青山修子／布克沙（Cristina Bucsa），首盤遭兩度破發，以2：6讓出；第二盤第3局海峽組合雖在第3局先遭突破，不過第8局回破，將戰局逼到「搶7」，可惜以4：7失守，第一輪就落馬。

吳芳嫺和匈牙利史托拉（Fanny Stollar）面對美國斯特恩斯（Peyton Stearns）／捷克萬卓索娃（Marketa Vondrousova），首盤雖在第3局先遭破發，靠第6局回破扳平局數，但關鍵第9局再度遭到破發，接續對手的發球局雖逼出破發點，但關鍵分沒能拿下，讓美捷組合驚險以6：4先下一城。

第二盤台匈組合前2個發球局都沒能保住，不過在0：3落後下也連續回破對手，連下4局下反握有4：3領先，可惜比賽尾聲第11局沒能守住，讓美捷組合最終以7：5拿下勝利，挺進16強。