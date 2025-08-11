PGA／聖朱德錦標賽俞俊安32名作收 無緣季後賽第2戰

PGA聯邦盃季後賽首戰聖朱德錦標賽今天進行最終回合，台灣參賽好手俞俊安抓2博蒂、吞1柏忌繳出69桿，以4天276桿、並列第32名作收，無緣擠進季後賽第2戰窄門。

根據聯邦盃季後賽規定，首戰聖朱德錦標賽（St.Jude Championship）僅限本季聯邦盃積分榜前70名可以參賽，到了第2場BMW錦標賽，只剩積分榜前50人可參賽。俞俊安今天完賽後，聯邦盃積分從賽前的第66名，提升到第63名。

最終回合奮力一搏的俞俊安，從第1洞出發，結果前9洞「靜悄悄」，僅在標準5桿的第3洞抓下1記博蒂，轉場後，也一直到第16洞才又有博蒂進帳，更可惜的是，最後1洞吞柏忌作收。

俞俊安今天在最終回合的開球嚴重失準，開球上球道率僅42.86%，這讓他以往拿手的鐵桿，只能拿來拚命救球；雖然標準桿上果嶺率高達83.3%，在69名球員中排名第1，但攻上果嶺都距離洞口有段距離，能抓博蒂機會並不多。

今天也是俞俊安27歲生日，他希望保持身體健康，也許願第2座美巡賽冠軍再度出現。

最終冠軍是由英格蘭好手、現年45歲的羅斯（JustinRose），經由延長加賽後拿下，這是他生涯第12座美巡賽冠軍、第2座聯邦盃季後賽單場冠軍，開心收下360萬美元（約新台幣1.08億元）獎金。