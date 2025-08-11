快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

PGA／聖朱德錦標賽俞俊安32名作收 無緣季後賽第2戰

中央社／ 台北11日電
俞俊安無緣晉級。 美聯社
俞俊安無緣晉級。 美聯社

PGA聯邦盃季後賽首戰聖朱德錦標賽今天進行最終回合，台灣參賽好手俞俊安抓2博蒂、吞1柏忌繳出69桿，以4天276桿、並列第32名作收，無緣擠進季後賽第2戰窄門。

根據聯邦盃季後賽規定，首戰聖朱德錦標賽（St.Jude Championship）僅限本季聯邦盃積分榜前70名可以參賽，到了第2場BMW錦標賽，只剩積分榜前50人可參賽。俞俊安今天完賽後，聯邦盃積分從賽前的第66名，提升到第63名。

最終回合奮力一搏的俞俊安，從第1洞出發，結果前9洞「靜悄悄」，僅在標準5桿的第3洞抓下1記博蒂，轉場後，也一直到第16洞才又有博蒂進帳，更可惜的是，最後1洞吞柏忌作收。

俞俊安今天在最終回合的開球嚴重失準，開球上球道率僅42.86%，這讓他以往拿手的鐵桿，只能拿來拚命救球；雖然標準桿上果嶺率高達83.3%，在69名球員中排名第1，但攻上果嶺都距離洞口有段距離，能抓博蒂機會並不多。

今天也是俞俊安27歲生日，他希望保持身體健康，也許願第2座美巡賽冠軍再度出現。

最終冠軍是由英格蘭好手、現年45歲的羅斯（JustinRose），經由延長加賽後拿下，這是他生涯第12座美巡賽冠軍、第2座聯邦盃季後賽單場冠軍，開心收下360萬美元（約新台幣1.08億元）獎金。

羅斯 俞俊安 英格蘭

延伸閱讀

PGA／聖朱德錦標賽 俞俊安暫並列第30名拚續戰資格

PGA／聯邦盃聖朱德錦標賽 俞俊安2回合暫並列31名

PGA／聯邦盃季後賽開打 俞俊安力拚戰到最終場

PGA／俞俊安初登英國公開賽 首回合震撼教育繳79桿

相關新聞

今夏是足球告別季節！歐洲豪門巨星為何紛紛離隊？

2025年夏季轉會窗，對於全球足球迷來說，註定是個充滿離愁別緒的季節。多位俱樂部最具標誌性的傳奇球員、同時也是球隊的隊長都在這個夏季宣布離隊，除了英超熱刺（Tottenham Hotspur）的孫興慜之外，包括西甲皇家馬德里（Real Madrid）的莫德里奇（Luka Modric）、英超曼城（Manchester City）的德布勞內（Kevin De Bruyne）、萊斯特城（Leicester City）的瓦迪（Jamie Vardy）、德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的穆勒（Thomas Müller）都在這個夏季宣布離隊。

台維斯盃／夜市球王領軍 中華隊主場戰挪威

2025中華隊、挪威台維斯盃世界一級（2025 Davis Cup World Group I - TPE vs NOR...

PGA／聖朱德錦標賽俞俊安32名作收 無緣季後賽第2戰

PGA聯邦盃季後賽首戰聖朱德錦標賽今天進行最終回合，台灣參賽好手俞俊安抓2博蒂、吞1柏忌繳出69桿，以4天276桿、並列...

辛辛那提女網／詹皓晴、吳芳嫺連續落馬 3台將皆「一輪遊」

我國兩名女將詹皓晴和吳芳嫺今天在辛辛那提女網賽先後上陣，可惜都連輸兩盤出局，加上先前「一姊」謝淑薇也沒能奪得勝場，3名台...

桌球／陸女桌球包辦四強 WTT橫濱站宛如「全運會」

中國女子桌球持續展現統治級水準！世桌聯WTT冠軍賽的橫濱站，女單四強席次全被中國包辦，10日晚間的八強賽，球后孫穎莎4局完封大藤沙月、陳幸同讓2追4逆轉早田希娜，將分別迎戰同胞石洵瑤與王藝迪。而中國男

廣角鏡／中華女子拔河隊 世運會六連霸

瞄準世運會女子拔河六連霸的中華隊，昨天在女子五百公斤比賽不畏大雨和泥濘場地，從預賽到金牌戰連勝七場，且全是連勝兩局，寫下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。