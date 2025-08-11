桌球／陸女桌球包辦四強 WTT橫濱站宛如「全運會」

中國女子桌球持續展現統治級水準！世桌聯WTT冠軍賽的橫濱站，女單四強席次全被中國包辦，10日晚間的八強賽，球后孫穎莎4局完封大藤沙月、陳幸同讓2追4逆轉早田希娜，將分別迎戰同胞石洵瑤與王藝迪。而中國男單僅剩獨苗王楚欽，四強的另外3位分別是擊敗我國好手高承睿的吉哈、地主王牌張本智和、爆冷過王楚欽的莫雷加德。

被視為是世桌聯第三等級賽事的WTT冠軍賽，近日的橫濱站打到四強階段，中國女團展現優勢戰力，10日晚間的八強賽，球后孫穎莎以11：1、11：5、11：7、11：9，4局全勝完封大藤沙月，輕鬆挺進四強，將迎戰石洵瑤。

另一個半區的陳幸同雖然先吞兩個6：11、落後給地主王牌早田希娜，但作為早田的天敵，陳幸同在關鍵兩局都扛壓成功，最終打出讓2追4的大逆轉劇本，讓日本選手全軍覆沒，寫下個人對早田的5連勝，她四強將迎戰王藝迪，本屆四強全由中國女將包辦，中國網友戲稱把WTT賽事打成了「中國全運會」，當前世界排名女單前5都是中國選手，顯然含金量十足。

中國女將陳幸上演大逆轉，擊敗地主好手早田希娜，中國包辦女單四強。 新華社

男單部分則出現不少爆冷賽果，中國一哥、當前球王林詩棟在16強遇上德國華裔選手邱黨，苦戰5局後出局，而邱黨卻也遇上另一批黑馬：美國選手吉哈，世界排名僅31的吉哈先是擊敗我國獨苗高承睿，隨後僅丟1局、輕鬆帶走邱黨，同樣在德國賽場交過手的吉哈完成甜蜜復仇，吉哈鎖定了一席四強席位，將對決擊敗中國選手向鵬的地主名將張本智和。

另一個半區，中國獨苗、世界第二的王楚欽穩定發揮，雖然第2局被日本選手戶上隼輔打出閃電開局而丟分，但最終還是以大比分4：1淘汰對手，闖入四強，對手則是曾爆冷過自己的瑞典全能戰士莫雷加德，莫雷加德同樣以大比分4：1擊敗韓國獨苗安宰賢，他賽後表示，王楚欽是世界上最難打的對手，而且雙方交戰多次，四強賽將是艱困大戰，而多數球迷也認為，這組合的勝者就是最終冠軍。

台灣選手本次也有各有2人在男女單出戰，包含林昀儒、高承睿、鄭怡靜、黃怡樺，但全數都在次輪以前出局。

