世運會／中華女子拔河隊大雨中7戰全勝

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
中華女子拔河隊在世運會七連勝奪冠，達成六連霸。圖／中華奧會提供
中華女子拔河隊在世運會七連勝奪冠，達成六連霸。圖／中華奧會提供

中華代表團在成都世運會奪金希望，中華女子拔河隊昨天完成任務，女將們不畏滂沱大雨，從分組賽一路闖關，最終以七場比賽都連勝兩局的強勢演出達成六連霸，為代表團進帳本屆世運會第一面金牌

今年世運會七日開幕，昨天拔河傳回佳音前，代表團先在龍舟賽奪下八人座兩百公尺銅牌，開幕式掌旗官黃渼茜下午再游出女子雙蹼五十公尺銀牌，單日進帳一金一銀一銅，賽事累積一金一銀兩銅。

世運會四年舉辦一屆，上屆二○二二伯明罕世運會和前二屆的弗羅茲瓦夫世運會，代表團唯一金牌就是女子拔河隊摘下，今年女將們在教練郭昇帶領下挑戰六連霸，不過大會比賽由上屆的五四○公斤改成五百公斤。

昨天賽事在大雨中登場，中華隊從預賽就展現衛冕軍實力，依序面對瑞典、英國、瑞士、美國和德國等隊都是連勝兩局；以頭號種子之姿晉級四強後，中華隊再以直落二解決德國隊，金牌戰碰瑞士隊同樣一局未失，強勢達成六連霸。

昨天成都下大雨，二○一八年遭遇車禍的教練郭昇穿著雨衣在輪椅上執教，連戰七場的中華女將滿身泥濘的開心相擁，其中姊妹檔田嘉蓉和田嘉欣，及賴亭諭和林夢筑都是連霸成員，田嘉蓉更寫下連三屆參賽都奪金的特別紀錄。

金牌 拔河 成都世大運

