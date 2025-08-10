快訊

80歲像50歲！美國「超級老人」研究 曝光長壽記憶力的秘密

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

世運會／東奧國手轉戰蹼泳 掌旗官黃渼茜50公尺奪銀寫新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蹼泳選手黃渼茜。體育署提供(資料照)
蹼泳選手黃渼茜。體育署提供(資料照)

東京奧運游泳國手黃渼茜是女子50公尺蝶式的全國紀錄保持人，近年轉戰蹼泳，今年首度入選世運會國手，今天就在成都摘下女子雙蹼50公尺銀牌，寫下個人新頁。

蹼泳是一種新興運動，選手腳上要帶上蹼，利用腰腹擺動前進，泳姿就像海豚一樣。黃渼茜去年塞爾維亞貝爾格勒的蹼泳世錦賽奪下女子50公尺雙蹼金牌，今年世運會不但代表中華隊出征，開幕上更和武術名將孫家閎一同擔任掌旗官。

黃渼茜資格賽游出21秒68，以排名第二晉級決賽，今天下午登場的決賽再將秒數推進到21秒33，雖不及匈牙利對手，仍為中華隊奪下一面銀牌，也是本屆賽事代表團第一面銀牌。

中華代表團今天佳績頻傳，先是龍舟奪下八人座200公尺銅牌，拔河女子500公斤再帶回本屆賽事首金，加上黃渼茜的銀牌，單日金、銀、銅各進帳一面，累積1金1銀2銅。

黃渼茜 中華隊 世運會

延伸閱讀

世運會／中華女子拔河6連霸 教練郭昇坐輪椅淋雨督軍

世運會／7戰皆直落二奪金！中華隊寫女子拔河6連霸

世運會／第二面獎牌來了！龍舟八人座200公尺奪銅

世運會／郭政佑帽子戲法 中華隊直排輪曲棍球退地主開胡

相關新聞

世運會／7戰皆直落二奪金！中華隊寫女子拔河6連霸

尋求世運會拔河女子500公斤6連霸的中華隊，今天在雨勢中開啟衛冕重任；預賽中華隊以5戰全勝登上龍頭，4強再擊敗德國，金牌...

世運會／東奧國手轉戰蹼泳 掌旗官黃渼茜50公尺奪銀寫新猷

東京奧運游泳國手黃渼茜是女子50公尺蝶式的全國紀錄保持人，近年轉戰蹼泳，今年首度入選世運會國手，今天就在成都摘下女子雙蹼...

世運會／中華女子拔河6連霸 教練郭昇坐輪椅淋雨督軍

台灣女子拔河代表隊今天在成都世運會金牌戰，以直落2局輕取瑞士，完成6連霸驚人紀錄；曾一度被判定頸部以下癱瘓的教練郭昇，全...

全紅嬋備戰全運會「練瘦了」 分享訓練後照片

話題「全紅嬋練瘦了」9日衝上熱搜第一，18歲跳水奧運冠軍全紅嬋9日在社交平台曬出近照，分享訓練後汗流浹背的樣子，以及與隊...

PGA／聖朱德錦標賽 俞俊安暫並列第30名拚續戰資格

PGA聯邦盃季後賽聖朱德錦標賽今天進行第3回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓3博蒂、吞2柏忌繳出69桿，並以3天低於標準3桿...

世運會／第二面獎牌來了！龍舟八人座200公尺奪銅

中華代表團在2025成都第12屆世界運動會的第2面獎牌出爐，早上龍舟八人座公開組200公尺決賽，中華隊以47秒27奪下銅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。