世運會／東奧國手轉戰蹼泳 掌旗官黃渼茜50公尺奪銀寫新猷
東京奧運游泳國手黃渼茜是女子50公尺蝶式的全國紀錄保持人，近年轉戰蹼泳，今年首度入選世運會國手，今天就在成都摘下女子雙蹼50公尺銀牌，寫下個人新頁。
蹼泳是一種新興運動，選手腳上要帶上蹼，利用腰腹擺動前進，泳姿就像海豚一樣。黃渼茜去年塞爾維亞貝爾格勒的蹼泳世錦賽奪下女子50公尺雙蹼金牌，今年世運會不但代表中華隊出征，開幕上更和武術名將孫家閎一同擔任掌旗官。
黃渼茜資格賽游出21秒68，以排名第二晉級決賽，今天下午登場的決賽再將秒數推進到21秒33，雖不及匈牙利對手，仍為中華隊奪下一面銀牌，也是本屆賽事代表團第一面銀牌。
中華代表團今天佳績頻傳，先是龍舟奪下八人座200公尺銅牌，拔河女子500公斤再帶回本屆賽事首金，加上黃渼茜的銀牌，單日金、銀、銅各進帳一面，累積1金1銀2銅。
