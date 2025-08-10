世運會／中華女子拔河6連霸 教練郭昇坐輪椅淋雨督軍

快訊

中央社／ 台北10日電
中華女子隊在世運會奪冠。中華奧會提供
中華女子隊在世運會奪冠。中華奧會提供

中華女子拔河代表隊今天在成都世運會金牌戰，以直落2局輕取瑞士，完成6連霸驚人紀錄；曾一度被判定頸部以下癱瘓的教練郭昇，全程坐著輪椅淋著雨，在場上督軍。

成都今天一改過去幾天炎熱高溫，下起滂沱大雨，預賽結束後，場地裡都被選手踩出4條深深泥巴溝痕，選手身上也全都濕透、沾滿泥濘。

中華女子拔河隊教練、同時也是全隊精神領袖郭昇，全程也都坐在輪椅上穿著雨衣淋著雨，堅持在場邊督軍下戰術。

熱愛鐵人三項運動的景美女中拔河隊教練郭昇，2018年騎單車上武嶺進行爬坡訓練時，遭到酒駕男子開貨車從後方追撞，一度被醫生宣布頸部以下全身癱瘓。

但他靠著過人意志力及不放棄的決心，不但重新站起來，還能些微行走，並回到學校執教繼續帶領景美女中拔河隊，同時也是這次世運會中華女子拔河代表隊教練，賽後也在選手攙扶下，站上頒獎台最頂端。

中華隊預賽5戰輕鬆全勝晉級，4強賽同樣直落2局擊敗德國；金牌戰面對瑞士，首局開賽雙方稍微僵持不下，但隨後就採取積極進攻戰術，尤其在踩腳節奏上，幾乎完全一致，展獻出絕佳體能與默契，如願直落2局摘金。

今天下場的中華女子拔河代表隊成員包括呂宜家、田嘉欣、田嘉蓉、陳岳庭、林夢筑、賴亭諭、柯雯綝、洪甯暄，其中4人是上屆摘金班底。

現年28歲隊長田嘉蓉，早在2013年就以景美高中高一新生之姿，參與拔河電影「志氣」演出，也因此讓外界看到中華女子拔河隊強盛的一面。

2025成都世界運動會拔河賽事，全都安排在早上10時到下午2時之間舉行，原本擔心成都動輒40度高溫會對選手帶來影響，沒想到今天卻大雨不停歇。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬，在接受中央社記者訪問時表示，在今年4月及7月舉辦的模擬對抗賽時，剛好都下起大雨，「所以台灣選手對於今天在雨中比賽，都比較能適應。」

世運會女子拔河500公斤級，共有台灣、美國、瑞士、瑞典、德國、英國6支球隊參賽；預賽採循環賽制，每隊都要互相交手，預賽前4晉級淘汰賽。

