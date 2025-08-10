世運會／7戰皆直落二奪金！中華隊寫女子拔河6連霸

尋求世運會拔河女子500公斤6連霸的中華隊，今天在雨勢中開啟衛冕重任；預賽中華隊以5戰全勝登上龍頭，4強再擊敗德國，金牌戰和瑞士對決仍以直落二勝出，以一局未失之姿完成連霸，為中華代表團進帳2025成都世界運動會的第一面金牌。

中華隊上屆完成女子540公尺5連霸，本屆量級改成500公斤，仍由教練郭昇坐著輪椅執教；中華隊2月就展開集訓，其中姊妹檔田嘉蓉和田嘉欣，以及賴亭諭和林夢筑連莊世運會國手。

今天成都受雨彈侵襲，原本10點進行的女子500公尺預賽延遲半小時才登場，中華隊首戰碰瑞典展現衛冕軍實力，第一局先馳得點，換場後中華隊也積極進攻，不到30秒就拿下勝利，連勝兩局下獲得3分積分。

第二戰對英國，中華隊同樣一開賽就掌握優勢，同樣是兩局都快速取勝，再度獲得3分積分；第三戰碰瑞士，中華隊只有第二局一開始和瑞士呈現僵持，但很快再取得主導權，再次連拿兩局勝利，累積獲得9分積分。

第四戰遇美國，中華隊同樣連勝兩局；分組賽最終戰碰德國，中華隊第二局也瓦解對手防線，直落2取得3分積分，以5戰全勝獲得分組第一，晉級最終4強。

中華隊4強將碰排名第4的德國，另場由瑞典和瑞士爭金牌戰門票。

同時進行的兩組4強賽，中華隊率先奪勝，另組的瑞典和瑞士仍陷僵局，最終才由瑞士先下一城；「雙瑞大戰」第二局還沒開始，中華隊已經拿下第二局，以一局未失之姿挺進最終戰。

瑞士連拿2局取得挑戰中華隊霸業的機會，金牌戰第一局瑞士也和中華隊互相抗衡，不過中華隊發起攻勢後仍先下一城；第二局中華隊也乘勝追擊，順利拿下勝利，滿身泥濘下互相擁抱，慶祝完成6連霸成績。

這是中華代表團本屆賽會第一面金牌，加上早上龍舟獲得八人座200公尺銅牌，目前累積1金2銅。